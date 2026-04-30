Звездата на България в спортната гимнастика претърпя нова операция – ще пише годината „възстановителна“

Най-добрата българска състезателка по спортна гимнастика Валентина Георгиева заяви, че ще вече се чувства добре и тази година ще обърне внимание на здравето си. Националката претърпя операция на кръста, а преди това и на коляното заради скъсана кръстна връзка. Днес тя присъства на откритата тренировка на националния тим преди Световната купа във Варна от 7 до 10 май.

„Чувствам се добре, все още не знам развитието какво е, понеже доктора ме предупреди, че в първите дни, след операцията ще има голяма вероятност да се измести пак въпросният прешлен. В понеделник съм на преглед и очаквам да чуя добри новини. Кракът ми в момента в неутрално положение, защото тъкмо почнах възстановяването с него и ми се наложи да си оперирам кръста, но аз знам, че всъщност кръста ще ми се оправи по-бързо, отколкото тази въпросна кръстна връзка на коляното“, каза Георгиева.

„Тази година я пишем възстановителна, обръщам внимание вече на здравето си. Относно догодина, предния път със спечелването на квота беше още много по-напрегнато. Сега ми се отваря много повече шанс. Ако живи и здрави догодина се поява на сцената, ако не успея да спечеля догодина квота, ще имам 2028-а. Ако съм здрава и физическото състояние ми го позволява, ще ми е много по-лесно относно всички състезания, спечелване на квота и всички цели, които си поставя“, добави тя.

Георгиева пожела успех на българските състезатели на Световната купа във Варна.

„Смятам, че моето отсъствие ще окаже влияние, защото аз не се притеснявам относно състезанията. Аз винаги като съм там придавам настроение, дух. Не им позволявам да си мислят, да се напрягат, да ги е страх от въпросното състезание. Това ще им повлияе, но те са повече момичета, ще се подкрепят една към друга. Момичетата и момчетата са много подготвени. Цялата публика и цяла България ще бъде за тях. Това трябва много да ги надъха и да покажат на какво са способни“, коментира националката.

