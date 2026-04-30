Депутатите избраха и зам.-председатели на парламента. ПП и ДБ с отделни имена

Парламентът стартира работа с пълно ръководство, след като депутатите избраха шестима заместник-председатели на Народното събрание. Решението беше прието с внушително мнозинство – 234 гласа "за", без нито един "против" или "въздържал се".

ПП и ДБ с отделни зам.-председатели

Зам.-председателските места бяха разпределени по традиционния принцип – по един представител от всяка парламентарна група. В ръководството на парламента влизат Иван Ангелов от "Прогресивна България", Рая Назарян от ГЕРБ, Айтен Сабри от ДПС, Атанас Атанасов от "Демократична България", Стою Стоев от "Продължаваме промяната" и Цончо Ганев от "Възраждане".

Изборът им дойде непосредствено след като мнозинството утвърди Михаела Доцова от "Прогресивна България" за председател на Народното събрание. Тя беше подкрепена от 188 депутати, докато 49 се въздържаха. Единственият ѝ опонент – Петър Петров от "Възраждане", събра гласовете единствено на собствената си парламентарна група.

След като пое ръководството на пленарната зала, Доцова даде кратка пауза по искане на Стою Стоев от "Продължаваме промяната", свързана с окончателното структуриране на парламентарните групи след разделянето между ПП и "Демократична България".

При подновяването на заседанието председателят обяви официалния състав на парламентарните групи и техните ръководства, с което институционалната рамка на 52-рото Народно събрание беше окончателно оформена.

В допълнение депутатите решиха временно да прилагат правилника на предходното Народно събрание, докато бъде изработен и приет нов. Така парламентът на практика осигури процедурна приемственост, за да започне незабавно работа по законодателните си приоритети.