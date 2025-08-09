Таро хороскоп за 10 август

Научете какво ви очаква тази неделя, 10 август 2025, според зодията.

Днешната карта таро за Овен: Четворка жезли

Овен, за теб се отваря врата към духовния свят и това е радостно време за празнуване. Като Овен, ти управляваш главата и често оставаш в ума си, но днес посланието на твоята карта таро, Четворката на жезлите, те кани да се свържеш със сърцето си.

На 10 август 2025 г. духовният воал се повдига и ви позволява да надникнете в това, което е отвъд нещата, които можете да видите в момента. Днешното послание е да изследвате това с отворено сърце и ум. Не го прекалявайте с размисъл.

Днешната карта таро за Телец: Паж чаши, обърнат

Не всички приятелства са създадени еднакви, Телец. Днешното послание се отнася до вашите приятелства и хората в живота ви, които правят света по-сладко място.

Вие сте много целеустремена зодия, така че често не забелязвате кога някой се е отдръпнал емоционално. Твърде сте заети да вършите нещата; днес обаче ще видите, че е минало известно време, откакто сте разговаряли с приятел, и ще се чудите защо.

Днешното послание от Страницата с чаши, обърната на 10 август, е за творческия процес, който се случва сред приятели. Свързването с някого може да отвори вратата към нова енергия, от типа, за който дори не сте знаели, че имате нужда. И може да ви вдъхнови да забавите темпото и да прекарате повече време с хората в живота си.

Днешната карта таро за Близнаци: Четворка мечове, обърната

Близнаци, вие сте енергична зодия, разбира се, защото Меркурий, най-бързата планета в астрологията, ви управлява. Така че, днешната карта таро, Четворката на мечовете, обърната, ви подтиква да правите нещата, които обичате, със страст.

Няма да искате да отлагате на 10 август 2025 г. Вместо това ще искате да излезете в света и да правите нещата, които знаете, че трябва да правите.

Днешната карта таро за Рак: Тройка жезли, обърната

Рак, може да се окажете в отлична позиция да се грижите за сърцето си по начин, по който винаги сте искали. Трите пръчки, обърнати, са за бавен растеж в проекти или взаимоотношения, в които участвате в момента. И, за съжаление, вашата идентичност е тясно свързана с вашето представяне.

На 10 август 2025 г. ви насърчаваме да не се притеснявате за това колко време отнема да се направи нещо. Може да откриете, че е имало причина живoтът да е пълен със спирки и паузи. Вселената често се грижи за вас и вижда много по-напред от вашата видимост.

Днешната карта таро за Лъв: Шест пентакли

Лъв, ти си щедър, но понякога хората не виждат това в теб. Склонен си да седиш и да чакаш кога ще се появи подходящата възможност. Обичаш да помагаш на хората, но моментът трябва да е точно правилният.

Посланието от Шестте пентакли е за внимателна щедрост и може да се почувствате леко осъждани от другите заради чакането.

Най-добрият съвет от Таро е да се съсредоточите върху сърцето си и върху това, което ви се струва правилно. Искате да давате, когато действието ви е в съответствие с времето и ви кара да се чувствате добре.

Днешната карта таро за Дева: Десетка мечове

Дева, когато изпитвате стрес в живота си, често се обръщате към работата, за да ви помогне да се справите с процеса. На 10 август 2025 г. Десетката мечове може да се възприеме като негативна карта таро поради предсказанието ѝ за нараняване от някого, когото обичате.

Никой не обича да бъде нараняван, но не е нужно да игнорирате преживяванията, когато се случат. Най-добре е да се обърнете към тях. Може да ви е по-трудно да го направите. Вместо това ще искате да се обърнете към емоциите си, особено към по-трудните; ще бъде по-естествено да спрете и да обработите мислите си.

Днешната карта таро за Везни: Императорът, обърнат

Везни, вие сте естествено грижовни и понякога, въпреки всичките ви добри намерения, хората ви възприемат като контролиращи, когато не сте. На 10 август 2025 г., независимо колко е трудно да се направи, може да решите да оттеглите тази любяща грижа и загриженост.

Много по-лесно е да предложиш любов под формата на практическа помощ, но този път съветът от Таро е да обичаш от разстояние, докато не видиш, че хората са по-готови.

Днешната карта таро за Скорпион: Четири пентакли

Скорпион, когато си поставиш за цел, ти се насочваш към нея като лазерен лъч и нищо друго няма значение за теб. На 10 август 2025 г. започва пътешествието на финансовата сигурност за теб.

Не е задължително да искате да сте богати, но искате да осигурявате прехраната на семейството си и на себе си. Така че, сега искате да сте пестеливи и финансово грамотни. Това желание може да е особено вярно, ако искате да напреднете финансово, да изплатите дългове или да изградите живот, за който винаги сте мечтали.

Днешната карта таро за Стрелец: Пет жезли, обърната

Не всеки се наслаждава на добър дебат, но може да откриете, че трябва да проведете труден разговор с някого, а част от вас би предпочела да не го прави.

Днешното послание от Петте жезли, обърнати, е да запазим спокойствие, независимо колко сложна може да е дадена тема. Поддържането на спокоен дух помага на другите също да се чувстват спокойни. Вие можете да бъдете спокойствието в бурята, насочвайки една връзка към разрешаване.

Днешната карта таро за Козирог: Йерофантът, обърнат

По природа сте семейно ориентирана зодия. Като Козирог, можете да бъдете отдадени на семейните традиции, дори когато те вече нямат смисъл.

Йерофантът, обърнат наобратно, е знак, че ставате свръхчувствителни към нещо или някой, който ви казва, че трябва да направите нещо просто така.

От 10 август 2025 г. може да започнете да се чудите дали правилата, с които сте свикнали, все още трябва да се спазват. Част от вас може дори да отхвърли идеята, че лоялността е придържане към древни навици, които вече не отговарят на вашата представа за това какъв е животът.

Днешната карта таро за Водолей: Тройка чаши

Водолей, има прекрасна система за подкрепа, която ви очаква да използвате чрез приятели и семейство. В моменти, когато се чувствате сами на 10 август 2025 г., картата таро „Три чаши“ ви напомня, че имате възможности.

Можете да се свържете с хора, да създадете нови приятелства и да видите колко обогатяващ може да бъде животът ви. С вашата внимателна личност ще ви бъде много по-лесно да го направите.

Днешната карта таро за Риби: Две мечове

Риби, може да ви предстои да вземете важно решение тази седмица и с Луната във вашия зодиакален знак, ще искате да се справите с процеса на усещания, вместо да се осланяте единствено на логиката.

На 10 август 2025 г., Двойката на мечовете ви кани да комбинирате емоциите с логиката, за да можете да намерите златна среда, която да ви даде спокойствие да направите това, което трябва да направите.