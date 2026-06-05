"Патриотично" предложение за 30% таван на надценките в големите търговски вериги

Правителството на Румен Радев да предприеме законодателни мерки за въвеждане на максимален таван от 30% върху търговските надценки на големите търговски вериги, опериращи на българския пазар. Това поискаха от ВМРО – Българско национално движение.

"През последните години българските граждани са свидетели на постоянно покачване на цените на хранителните продукти, докато доходите на голяма част от населението не нарастват със същите темпове. В същото време българските земеделци и производители са поставени в неравностойно положение от агресивните търговски практики на големите чуждестранни вериги, които диктуват условията на пазара и притискат производителите да продават на максимално ниски изкупни цени реализират огромни печалби за сметка както на производителите, така и на потребителите", пишат от ВМРО.

Партията счита, че е недопустимо българският производител да продава своята продукция на минимална цена, а същата стока да достига до крайния потребител с многократно завишена стойност заради прекомерни търговски надценки.

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"Тази практика унищожава конкурентоспособността на българското производство, води до фалити на малки и средни предприятия и лишава българските семейства от достъпни цени на основните хранителни продукти. Затова настояваме държавата да въведе ясен и справедлив механизъм за ограничаване на надценките до максимум 30% за основни хранителни стоки", гласи пазиция на партията.

За какво ще допринесе мярката

Според ВМРО подобна мярка ще допринесе за по-ниски цени за българските потребители; по-справедливи условия за българските производители и земеделци; ограничаване на спекулативните практики; укрепване на националната икономика и хранителната сигурност и насърчаване на производството на българска продукция.

Лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов смята, че държавата не може да бъде безучастен наблюдател, когато чужди икономически субекти извличат свръхпечалби от българския пазар, докато родните производители се борят за оцеляване, а българските граждани плащат все по-високи цени.

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По негово мнение оповестеното от „Прогресивна България“ договорено с веригите намаление вместо реална помощ за потребителите ще се превърне в прехвърляне на тежестта върху гърба на българските производители.

"Трябва да се проведат принципите от програмата „Кумчев“ – ако промоциите в магазините се искат от страна на производителя – да са за негова сметка, но ако се искат от търговските вериги – да са за тяхна", настояват от МВР.

"Ако държавата не предприеме мерки за възраждане на българското земеделие, сме обречени да изпаднем в невъзможност да изхранваме собственото си население", посочва Каракачанов.