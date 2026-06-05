Предпочитам книга пред безвкусна фабрика за колбаси: Куентин Тарантино с безпощадна критика към киното

Режисьорът Куентин Тарантино разкритикува съвременното кино в Холивуд, определяйки го като "безвкусна фабрика за колбаси". В статия за списание "Sight and Sound" той пише, че от началото на пандемията насам "почти е невъзможно да излезе нов филм, който да не разнищя до край". Според него много от новите продукции страдат от недостатъци, неправдоподобни ситуации, угодничене на публиката и слабо подбрани актьори.

Тарантино посочва, че тези проблеми "саботират почти всеки нов филм, който излиза от безвкусната фабрика, наречена някога Холивуд".

"Недостатъци, неправдоподобни моменти, угодничене на публиката, неподходящо подбрани актьори или просто откровени глупости обикновено провалят всеки нов филм, излизащ от тази безвкусна фабрика за наденици, която някога наричаше себе си Холивуд."

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Режисьорът сравнява настоящата ситуация с 80-те години, които също определя като слаб период, но казва, че тогава е можел да бъде по-прощаващ, защото е "обичал да ходи на кино". Днес обаче, по думите му, самата идея за филм по-често поражда у него "презрение, отколкото великодушие".

С други думи, Тарантино смята, че днешният Холивуд произвежда филми по шаблон, с малко оригиналност и твърде често се стреми да угажда на масовата публика, вместо да създава истински творчески и смели произведения, пише "The Guardian".

Въпреки критиките, той посочва няколко скорошни заглавия, които е оценил високо — включително "The Rip" на режисьора Джо Карнахан, както и филми на Стивън Спилбърг и Кевин Костнър.

Тарантино заявява, че напоследък рядко намира филми, които да го "грабнат и пренесат в магическия свят на киното", и допълва: "В днешно време предпочитам да прочета книга".

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В момента режисьорът работи върху театрална пиеса "The Popinjay Cavalier", която трябва да се играе в лондонския West End, London през 2027 г.

Последният му филм остава "Once Upon a Time in Hollywood", а през 2024 г. той се отказа от планирания си десети филм "The Movie Critic".