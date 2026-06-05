Президентството ги ощетява: ДБ с призив към Йотова да коригира квотите в ЦИК (ВИДЕО)

От "Демократична България" отправиха призив към президента Илияна Йотова да коригира свой указ за разпределението на квотите в Централната избирателна комисия (ЦИК), а от там и в Районните избирателни комисии (РИК), тъй като според тях той ги ощетява за сметка на "ДПС - Ново начало". Този призив отправи съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов пред медиите в парламента. Идеята на "Демократична България" е, че заедно ПП и ДБ трябва да имат повече представители от ДПС, а не равен брой.

"Допусната е грешка"

"Демократична България" смята, че Илияна Йотова е допуснала грешка.

"В указа на президента има допусната грешка при изчисление на квотите, тъй като досега никога не сме стигали до хипотезата, в която една партия има повече от половината места в Народното събрание, а Изборният кодекс ограничава тя да има повече от половината членове в ЦИК. Съответно тази процедура не е прилагана досега и затова президентството са допуснали грешка", посочи Божанов.

За коригиране на грешката от "Демократична България" са изпратили официално писмо до Йотова, тъй като това решение не касае само разпределението в ЦИК, а и РИК.

"Президентът да коригира указа, има време за това, този указ има последици в много повече решения", добави още Божанов. ОЩЕ: Йотова започва процедурата за нов състав на ЦИК