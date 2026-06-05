Кабинетът "Радев":

Пълно унижение за Путин: На Петербургския форум главна тема стана писмото на Зеленски

05 юни 2026, 10:31 часа 983 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
Пълно унижение за Путин: На Петербургския форум главна тема стана писмото на Зеленски

"От информационна гледна точка, Петербургският международен икономически форум се превърна в тотално унижение за Путин. Първият ден стана триумф за украинските дронове, а на втория ден всички говореха не за речта на Путин, а за писмото на Зеленски."

Така обобщи ситуацията около тазгодишното издание на най-важния за Путин форум, наричан "руският Давос", журналистът и политически анализатор, доктор на историческите науки Вадим Денисенко.

Още: Песков: На Путин ще бъде доложено по-късно за писмото от Зеленски

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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