Пълно унижение за Путин: На Петербургския форум главна тема стана писмото на Зеленски

"От информационна гледна точка, Петербургският международен икономически форум се превърна в тотално унижение за Путин. Първият ден стана триумф за украинските дронове, а на втория ден всички говореха не за речта на Путин, а за писмото на Зеленски."

Така обобщи ситуацията около тазгодишното издание на най-важния за Путин форум, наричан "руският Давос", журналистът и политически анализатор, доктор на историческите науки Вадим Денисенко.

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