Предизборни обещания в Реал Мадрид: Флорентино Перес пръска 150 милиона за звезда от Шампионска лига, ако спечели

Преди седмици дългогодишният президент на Реал Мадрид Флорентино Перес насрочи извънредни избори, за да даде възможност на своите противници да го свалят от поста по редовния път. Очаквано или не, на хоризонта се появи силен конкурент в лицето на Енрике Рикелме. Двамата бизнесмени са в предизборна кампания, като Флорентино Перес вече обяви привличането на Жозе Моуриньо като нов треньор, Ибрахима Конате и Дензъл Дъмфрис. Но испанецът обеща, че ще има още трансфери.

Флорентино Перес: “Поне 150 милиона евро“

Ето какво каза Флорентино Перес: “Мога да ви разкажа за три трансфера: на Моуриньо, Конате и Дъмфрис. Но ще има и други. Във вторник ще направя солидна оферта за страхотен играч от топ клуб от Шампионската лига. Това ще бъде най-голямата сума, която Реал Мадрид някога е плащал. Поне 150 милиона евро. Олисе е страхотен играч, но не е този, за когото се сещам. Нито Доку, нито Холанд. Нито Кейн. Той играе в халфовата линия и атаката“.

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Има върху какво да се работи в Реал Мадрид

В същото време неговият конкурент Енрике Рикелме обеща, че ще доведе носител на “Златната топка“ на “Сантиаго Бернабеу“, ако спечели президентските избори. Той обяви още, че има друг кандидат за треньор и няма да назначи Жозе Моуриньо. Реал Мадрид завърши последния си сезон без трофей, но това не е единственият проблем. Конфликтите вътре в клуба зачестяват, а някой изнася информация на медиите. Това може да се окаже дори по-голямо изпитание за “кралете“.

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