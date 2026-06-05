С дронове срещу джигитите на пътя, но експертите са скептични

Пътната полиция в Сливен въведе в експлоатация високотехнологичен дрон с камера за наблюдение на трафика в реално време. Новата техника вече доказа ефективността си по време на специализирана акция по натоварения път Сливен–Ямбол. Само за три часа полицаите провериха близо 100 автомобила и засякоха 22 нарушения.

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Въпреки технологичния скок, експертите по пътна безопасност са категорични - дроновете са полезна стъпка, но само с глоби войната по пътищата няма да бъде спечелена.

Закъсняла модернизация

Мярката беше коментиран от специалисти, които приветстваха иновацията, но призоваха за по-дълбоки реформи.

Бившият директор на КАТ Тенчо Тенев коментира в ефира на Нова нюз, че използването на безпилотни летателни апарати е закъсняло, но абсолютно наложително.

„Технологиите помагат, но истинският ефект ще дойде чрез сериозна превенция. Не е въпросът само да глобяваме водачите. Трябва да действаме преди инцидента, за да намалим черната статистика на тежките катастрофи“, подчерта Тенев.

Автомобиленият състезател Румен Дунев посочи, че практиката е взаимствана от САЩ, където въздушното наблюдение на трафика е ежедневие. Според него обаче, психиката на шофьора се влияе най-вече от видимото присъствие на органите на реда.

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„Ключът към по-безопасните пътища е превенцията, а не санкциите след извършено нарушение. Ясно обозначените полицейски патрули и постоянното усещане, че си наблюдаван и контролиран на пътя, биха намалили значително броя на катастрофите.

Призив към властта

Експертите са единодушни, че техническото обновяване на КАТ е само парче от пъзела. Те отправиха ясен апел към новото правителство за спешно затягане на мерките за пътна безопасност и много по-сериозна координация между всички институции, отговорни за контрола по републиканската пътна мрежа.