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Без никакво съмнение: Карло Анчелоти разкри защо е сигурен в световната титла на Бразилия

05 юни 2026, 10:33 часа 880 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Без никакво съмнение: Карло Анчелоти разкри защо е сигурен в световната титла на Бразилия

Националният отбор по футбол на Бразилия започва своята подготовка на американска земя за предстоящото Световно първенство. Селекционерът на отбора Карло Анчелоти сподели своята увереност в успеха на тима пред своя бивш съотборник и приятел Пауло Роберто Фалкао, който дебютира като тв коментатор. Той разкри къде се крият слабите места в бразилския отбор и на какво ще наблегне в последните дни от подготовката.

Вярата в колектива и тактическата постройка се очертават като козовете на селекционера

„Мисля, че ще спечелим. Искам да създам високи очаквания за моите играчи. Когато очакванията са високи, мотивацията е по-висока“, заяви Анчелоти.

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Бразилия - отбор

„Ще се възползвате от таланта, само ако имате солиден и компактен отбор. Това е работата, която трябва да свършим и ще свършим. Психическият аспект е много важен, играчите трябва да бъдат безкористни, скромни, да работят усилено, за да допринасят с индивидуалните си качества за отбора“, подчерта той.

Анчелоти разкри, че отборът му ще се състои от четирима защитници, двама дефанзивни халфа, две крила и двама централни нападатели - формация, която вече се използва тази година под негово командване.

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„В последните месеци Неймар игра постоянно и на добро ниво. Да, усетих шума по тази тема - навсякъде, стадиони, летища, ресторанти. Нормално е, така можеш да разбереш колко важен е футболът в тази страна. Мисля, че любовта, която хората изпитват към националния отбор, е уникална. Няма друга страна в света, която да има тази любов към националния отбор. В този аспект Бразилия е уникална“, завърши Анчелоти по темата за повиквателната на Неймар.

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Карло Анчелоти Бразилия отбор Световно първенство по футбол 2026
Жанина Колева
Жанина Колева Редактор
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