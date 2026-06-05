Словения и Израел се "сдобриха" след смяната на властта: Перспективи за завръщане на "Евровизия"

Развитието на отношенията между Словения и Израел се развива бързо след смяната на правителството в Любляна и завръщането на консервативния политик Янез Янша на премиерския пост. Израел обяви откриването на посолство в Словения за първи път, което отбелязва пълната нормализация на отношенията между двете страни.

Израелският външен министър Гидеон Саар обяви, че Израел ще открие първото си посолство в словенската столица Любляна, след неотдавнашната смяна на правителството. Словенският парламент избра десния политик Янез Янша за министър-председател с подкрепата на 50 от общо 90 членове.

Досега в Словения не беше открито израелско посолство поради враждебната позиция на предишната власт. От гледна точка на Израел, завръщането на Янша предполага сериозно положително развитие на двустранните отношения. По време на предизборната си кампания той остро критикува антиизраелската политика, водена от неговия предшественик във всички сектори, пише Eurovision Fun.

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Предполага ли това завръщане на Словения на "Евровизия"

Позитивното развитие на отношенията между Словения и Израел дават надежди, че балканската страна може да се завърне на песенния конкурс на "Евровизия", който тази година бойкотира.

Словенският обществен радио-телевизионен оператор RTVSLO обяви решението си да бойкотира "Евровизия 2026", след като Европейският радио- и телевизионен съюз (EBU) реши на своето общо събрание миналия декември да запази Израел в конкурса.

RTVSLO не само се оттегли от 70-ия конкурс за песен на "Евровизия", но и реши да не излъчва събитието. Вместо да излъчи полуфиналите и големия финал, радио- и телевизионният оператор избра да пусне документални филми, свързани с Палестина и войната в Газа.

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Голямата политическа промяна, която дойде след последните парламентарни избори в Словения, и позицията на новото правителство спрямо Израел, все пак не гарантират автоматично завръщането на страната на "Евровизия 2027", която ще се проведе в България.

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Според законодателните реформи, въведени през 2023 г. от предишното правителство, голяма част от прякото политическо влияние върху назначаването на управителните и надзорните органи на обществения радио- и телевизионен оператор беше премахнато. Управлението на RTVSLO беше прехвърлено до голяма степен на представители на социални и професионални организации, а не на назначени от правителството длъжностни лица.

Въпреки това, предвид фундаментално различните възгледи на правителството на Янша и настоящото ръководство на RTVSLO относно Израел, както и възможността за бъдещи сблъсъци по въпроса, остава значително място за политическа намеса.

С парламентарно мнозинство на разположение, новото правителство би могло да внесе нов закон, регулиращ общественото радиоразпръскване, да измени съществуващото законодателство или да промени процеса на назначаване на ръководството на RTVSLO в бъдеще. Подобни действия обаче биха изисквали законодателна инициатива и биха могли да се сблъскат с политически, социални и потенциално правни предизвикателства, тъй като независимостта на RTVSLO остава силно чувствителен въпрос в Словения.

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Друг потенциален лост за влияние, с който разполага правителството, е моделът на финансиране на RTVSLO. В момента словенският обществен радио- и телевизионен оператор се финансира чрез специална лицензионна такса. По време на предизборната кампания Янша обеща да премахне тази система и да финансира RTVSLO изключително от държавния бюджет. Подобна промяна би направила радио- и телевизионния оператор финансово зависим от правителството и парламентарното мнозинство.

Предвид промяната в политиката на новото словенско правителство спрямо Израел, завръщането на Словения на "Евровизия" изглежда почти неизбежно. Единственият въпрос, който остава, е дали това завръщане ще се случи през 2027 г. или по-нататък.

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