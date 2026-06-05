Още топли от принтера: Разбиха домашна печатница за фалшиви евро (СНИМКИ)

Разбиха домашна печатница за фалшиви евробанкноти, съобщават от ОДМВР-София. Полицейската операция е реализирана на 3 юни след получен сигнал за прокарана в обращение банкнота с номинал 20 евро в магазин за хранителни стоки в с. Церово. Служители на криминална и икономическа полиция в ОДМВР-София и РУ-Своге предприели незабавни оперативно-издирвателни действия. В хода им полицейските служители бързо стеснили кръга на заподозрените и в условията на неотложност пристъпили към претърсване на частен дом в с. Реброво. На адреса са установени принтери, плотер за рязане на хартия, машина за автоматично броене на банкноти и др. специализирани устройства и консумативи, множество холограмни стикери за банкноти, листове с изображения на 20-еврови банкноти, както и няколко банкноти с различен номинал.

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Снимка МВР

Засечените на адреса четирима души са задържани за срок до 24 часа.

Почти 25 000 евро

При претърсване на втори адрес в селото е намерена сумата от 24 520 евро и една неистинска банкнота с номинал 20 евро. Обитателят на адреса също е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.

След бързо приключване на действията по разследването и доклад на събраните доказателства в прокуратурата са повдигнати обвинения на трима от задържаните.

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Снимка МВР

На двама от тях за това, че в условията на продължавано престъпление, в с. Церово и с. Лакатник са прокарали в обращение и са си послужили с подправени парични знаци – две банкноти с номинал 20 евро.

Наложена им е мярка за задържане до 72 часа. Третият участник в схемата е привлечен към наказателна отговорност за това, че в съучастие с друг от обвиняемите е направил заготовки за изготвянето на неистински банкноти, както и че е укрил устройства, средства и консумативи, предназначени за подправка на парични знаци. Наложена му е мярка за неотклонение “парична гаранция“.

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