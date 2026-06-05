Кабинетът "Радев":

Още топли от принтера: Разбиха домашна печатница за фалшиви евро (СНИМКИ)

05 юни 2026, 10:39 часа 758 прочитания 0 коментара
Снимка: МВР
Още топли от принтера: Разбиха домашна печатница за фалшиви евро (СНИМКИ)

Разбиха домашна печатница за фалшиви евробанкноти, съобщават от ОДМВР-София. Полицейската операция е реализирана на 3 юни след получен сигнал за прокарана в обращение банкнота с номинал 20 евро в магазин за хранителни стоки в с. Церово. Служители на криминална и икономическа полиция в ОДМВР-София и РУ-Своге предприели незабавни оперативно-издирвателни действия. В хода им полицейските служители бързо стеснили кръга на заподозрените и в условията на неотложност пристъпили към претърсване на частен дом в с. Реброво. На адреса са установени принтери, плотер за рязане на хартия, машина за автоматично броене на банкноти и др. специализирани устройства и консумативи, множество холограмни стикери за банкноти, листове с изображения на 20-еврови банкноти, както и няколко банкноти с различен номинал.

Още: Хванаха мъж с над 8 000 фалшиви евро

Снимка МВР

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Засечените на адреса четирима души са задържани за срок до 24 часа.

Почти 25 000 евро

При претърсване на втори адрес в селото е намерена сумата от 24 520 евро и една неистинска банкнота с номинал 20 евро. Обитателят на адреса също е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.

След бързо приключване на действията по разследването и доклад на събраните доказателства в прокуратурата са повдигнати обвинения на трима от задържаните.

Още: Държал над 200 000 фалшиви евро: 51-годишен мъж отива на съд

Снимка МВР

На двама от тях за това, че в условията на продължавано престъпление, в с. Церово и с. Лакатник са прокарали в обращение и са си послужили с подправени парични знаци – две банкноти с номинал 20 евро.

Наложена им е мярка за задържане до 72 часа. Третият участник в схемата е привлечен към наказателна отговорност за това, че в съучастие с друг от обвиняемите е направил заготовки за изготвянето на неистински банкноти, както и че е укрил устройства, средства и консумативи, предназначени за подправка на парични знаци. Наложена му е мярка за неотклонение “парична гаранция“.

Още: Чужденец се опита да пробута фалшиви евро, хванаха го

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Фалшификатори печатница полиция фалшиви евро
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес