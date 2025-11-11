Таро хороскоп за 12 ноември

Научете какво ви очаква тази сряда, 12 ноември 2025, според зодията.

Овен

Овен, с Луната в Дева, е време да поработите върху психичното си здраве, а това включва и сериозно отношение към упражненията и физическото благополучие. Вие сте огнен знак и знаете ли, че вашата кардинална енергия е създадена за движение?

Днешната карта таро ви насърчава да насочите живота си в нова посока, но да помислите как целият ви начин на живот допринася за отличен резултат.

Обърнете внимание на малки детайли, като например моделите ви на сън, хранителните ви навици и колко често стоите неподвижни.

Избирайте качествени дейности и да, дори хора, с които да прекарвате време. Ще видите, че като се фокусирате върху вътрешното си съвършенство, външните ще ви донесат по начин, който не сте очаквали!

Телец

Телец, с Луна в Дева, е време да поработите върху романтичния си живот. Можете да станете толкова ориентирани към работата, че да забравите, че винаги има място за радост.

Не можеш да го купиш или докоснеш с ръце; това е нещо, което трябва да усетиш със сърцето си. Така че, днешното послание от Таро и астрологичните енергии е да се стремим към нематериалното.

Много по-ценно е, отколкото можеш да изчислиш в числа, но в момента, в който го изпиташ, повярвай ми, Телец, ще осъзнаеш защо щастието има толкова голям смисъл!

Близнаци

Близнаци, с Луна в Дева, е време да поработите върху домашния си живот. Едно е да кажете, че имате красив дом, защото интериорът изглежда хубав.

Друго е да се каже, че домът ви е място, където можете да се отпуснете. Може да се страхувате да го направите, когато сте сами вкъщи, защото е тихо, а тишината ви кара да мислите.

Днешното предизвикателство е да определите какво цените. Какво прави живота ви утешаващ за вас? Стремете се да го имате.

Рак

Рак, с Луна в Дева, е време да поработите върху комуникативните си умения. Копнеете за връзка и уязвимост и често пропускате целта поради страх. Не искате да кажете нещо, което може да нарани друг човек.

Боли те само при мисълта, че можеш да причиниш болка на някой друг, дори когато тя е причинена от това, че отстояваш себе си или казваш това, от което имаш нужда.

Днес е писано да бъде различно; ти си тук, за да кажеш истината и да го направиш с любов, и ще бъдеш чут, Рак! Ще видиш, че не е чак толкова лошо да кажеш това, което ти е на сърцето. Резултатите може да те разтревожат колко прекрасни са!

Лъв

Лъв, с Луната в Дева, е време да поработиш върху финансовите си перспективи. Невероятно е колко много информация за парите съхраняваш в ума си, свързана с това как си израснал.

Може би сте чували, че не можете да си позволите неща, защото сте били без пари, или че други хора са имали повече, а вие вероятно сте били в бедност.

И все пак, днешният таро хороскоп разкрива, че можете да преквалифицирате ума си и да придобиете нова перспектива, когато става въпрос за това как работят парите. Можете да научите нови умения. Промяната на отношението ви ще бъде първата стъпка към натрупването на богатство – такова, което ви очаква да заявите.

Дева

Дева, с Луната в Дева, е време да работиш върху себе си. Притежаваш толкова много прекрасни, невероятни (скрити) качества, които се страхуваш да покажеш на света, защото не обичаш да бъдеш уязвима.

Твърде много се страхуваш да бъдеш съден/а и не знаеш, че наистина можеш да се възстановиш от срама, който ти е наложен.

Нямаш нищо против да го поставиш ти; това можеш да контролираш. Но някой друг... няма начин! Това би било твърде болезнено!

Днес можете да обърнете нещата и да проверите дали има място за вас да бъдете автентични и да се чувствате сигурни. Ще видите, че с Луната във вашия знак, можете. Колко е прекрасно; наистина ще го направите!

Везни

С Луната в Дева е време да поработите върху компромисите си. Кажете истината, Везни, вие сте позволили на определени хора да имат много повече контрол в живота ви, отколкото би трябвало. Вие сте позволили на хората да определят как ще протече денят ви и как ще използвате енергията и талантите си.

Скорпион

Скорпион, с Луна в Дева, е време да поработите върху приятелствата си, по-специално върху социалната си мрежа. Не е лесно да се запознавате с нови хора и наистина се стараете да го правите онлайн, лично, на работа и навсякъде, където отивате.

Днес започвате да стеснявате дейността си, за да можете да разберете кой е вашият идеален приятел или колега, като дефинирате какво предлагат и какво можете да направите, за да подобрите живота им.

Днес е идеалният ден да излезете и да общувате онлайн или в реалния свят. Ще имате голям успех.

Стрелец

Стрелец, с Луна в Дева, е време да работиш върху кариерата си. Имаш толкова много цели и мечти и има тази малка част от теб, която предпочита да работи сам.

Нямате нищо против да работите в компания, но харесвате автономността и свободата да вземате самостоятелни решения. Днешната колективна карта таро ви кани да работите усилено, за да намерите начини да включите това в живота си.

Можете да се ангажирате с действия, които ви помагат да се върнете на шофьорската седалка в живота си. То е там за вас и не се крие; то е там, за да го постигнете.

Козирог

Козирог, с Луна в Дева, е време да работите върху образованието си. Не е нужно да се връщате на училище, за да процъфтявате и да растете в света. Трябва да се поставите в ситуация, която ви позволява да събирате нова информация.

Днешната Луна в Дева ви насърчава да черпите данни от книги, подкасти, видеоклипове и други форми на онлайн образование. Помислете как да останете информирани, докато сте заети.

Водолей

Водолей, с Луна в Дева, е време да работите върху взаимоотношенията си, където се споделят ресурси: взаимоотношения в общността и неща, които подкрепяте, които могат да бъдат толкова прости, като например склад за храна, местна библиотека или приют за хора или животни.

Днес е денят да погледнете извън себе си и да видите как можете да помогнете там, където има нужда. Можете също така да помислите за това, за което плащате, но не се използва от вас, което можете или да премахнете, или да дарите за добра кауза. Обърнете внимание на бюджета си и как той влияе на другите, както положително, така и отрицателно.

Риби

Риби, с Луната в Дева, е време да работите върху бизнес партньорствата си и всяка връзка, която се усеща толкова близка и интимна, че е почти като брак.

Трябва да разгледате различните начини, по които правите компромиси или давате обещания, които възнамерявате да спазите, но почти нарушавате. Сега е подходящ момент да бъдете наистина честни със себе си и да прецените какво работи и какво не.

Имаш толкова много да предложиш, но какво трябва да дадеш? Даваш ли правилните неща и има ли нещо, което трябва да запазиш за себе си?