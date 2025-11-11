Естествени източници на витамин B12, които помагат за растежа на косата

Ако редовно сте си мазали косата с олио и все още намирате повече кичури на възглавницата, отколкото на главата си, може би е време да погледнете отвъд рафта си с продукти за грижа за косата. Истината е, че истинското здраве на косата започва вътре в тялото ви, а не извън него. А едно от най-недооценените хранителни вещества за гъста и здрава коса е витамин B12.

Витамин B12 помага на тялото ви да произвежда червени кръвни клетки, които пренасят кислород и хранителни вещества до скалпа. Когато не получавате достатъчно, космените фоликули могат да отслабнат, което води до тъп косъм, изтъняване и дори преждевременно посивяване.

Яйца

Те са не само богати на протеини, но и пълни с витамин B12, особено в жълтъка. Този витамин помага за растежа на нови космени клетки и поддържа скалпа ви подхранен.

Ако сте човек, който често се бори със слаба или чуплива коса, консумацията на едно или две яйца дневно може да направи забележима разлика. А за тези, които предпочитат локално решение, опитайте маска за коса „Направи си сам“ с яйца: смесете едно яйце с лъжица кисело мляко и малко зехтин. Нанесете я от корените до върховете, оставете за 20 минути и я измийте с мек шампоан. Косата ви ще се почувства по-мека и по-лесна за оформяне мигновено.

За вегетарианците млечните продукти са истинска благословия. Млякото, панеерът, изварата (дахи) и сиренето са едни от най-достъпните източници на витамин B12. Само една чаша мляко може да осигури почти половината от дневната ви нужда от този витамин.

Млечните протеини и калцият укрепват косъма и предотвратяват накъсването му. Изварата, от друга страна, поддържа здравето на скалпа, като предпазва от пърхот и сърбеж.

Как да го използвате ежедневно: Започнете деня си с чаша топло мляко или изяжте купа извара по време на обяд. За външен тласък, опитайте паста от извара и мети (сминдух) като естествен балсам, той намалява косопада и добавя красив блясък.

Риби

Те са богати и на омега-3 мастни киселини, които поддържат скалпа ви хидратиран и стимулират спящите космени фоликули.

Хранете се правилно: Леко запечете рибата на скара или на пара, вместо да я пържите, за да запазите хранителните вещества. Комбинирайте я с листни зеленчуци и ориз за здравословно ястие, което ще подхрани косата.