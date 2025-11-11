Кой запали камионите за боклук на турската фирма: Говори инж. Грети Стефанова (ВИДЕО)

“Със сигурност не са първите братовчеди“. Така в предаването Студио Actualno инж. Грети Стефанова, общински съветник от ПП-ДБ и член на икономическата комисия към Столичния общински съвет, отговори на въпроса конкуренцията ли запали камионите за боклук на турската фирма “Норм Санаи“ в края на юли тази година. Едва през октомври от МВР съобщиха, че има разследване по случая. Грети Стефанова коментира и кризата с боклука в София: “Кризата с боклука, във всеки един момент, в който приключи, има група, която се активизира и търси начин тя да продължава. Ако си спомним, започна със запалването на няколко камиона, чисто нови, които една турска фирма докара до София, за да видят всички софиянци сериозността на предприетите от тях действия и намерения.

Има ли изобщо разследване

Да видят, че с нови коли ще се извършва тази услуга съвсем професионално и отговорно. И колите се запалиха. Аз до ден-днешен не съм чула някой да е разследвал и да е казал защо са запалени и от кого.

Обаче при такива палежи, аз за друг не се сещам впрочем, освен по криминалните филми, този палеж май няма нужда от обяснение. Защото цяла София знае защо са запалени. Разбра цяла България.“

Конкурентите ли са, според Вас?

“Ами със сигурност не са първите братовчеди, ако не са им конкуренти. Но доколкото знам и в Европа се чу за тези фойерверки в нощните часове до София.

Всички софиянци искат да се разследва този случай, за да се разбере истината. В МВР, дори в нощната справка на тази дата, мисля, че не беше споменато това събитие. Явно е маловажно.

Но ако някой очаква, че ние от Демократи за силна България и от Продължаваме промяната можем да направим разследване... Можем само обосновани предположения да имаме. Работата е на МВР и на вътрешния министър, който май спомена някъде за този случай между другото. И това е, до тук.“

София няма да затъне в сняг и боклук

Инж. Грети Стефанова беше категорична, че Столичната община няма да допусне София да тъне в боклуци и сняг. Тя каза, че общината разполага с достатъчно снегопочистващи машини и ако трябва, ще се вземат още.

Фирми ще се погрижат за сметоизвозването в различните райони на столицата и няма да се стигне до кризисни моменти, увери тя.

Колкото до новата структура на общината, Грети Стефанова каза, че гласува с двете ръце “за“ да има заместник-кмет по градоустройството. Тя даде пример колко отдавна, почти 17 години, никой не е проверявал експлоатационната годност на мостовите съоръжения и подлезите в столицата. А трябва да се носи конкретна отговорност за това. Този заместник-кмет според нея няма да дублира функциите на главния архитект.

Още – във видеоматериала.