Кокала попадна под светлината на прожекторите. БФС го глоби с 4-цифрена сума

Култовият български фуболист и треньор Емил Велев отново попадна в медийното полезрение. Кокала, който в момента е спортно-технически директор в Локомотив Горна Оряховица, бе санкциониран от Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз. Специалистът е глобен с 2 500 лева за "обиди и опит за саморазправа със служебни лица". В последната си реща "железничарите" загубиха с 0:1 у дома от Лудогорец II.

"За обиди и опит за саморазправа с длъжностни лица на футболната среща от Емил Велев – Спортно-технически директор на ФК "Локомотив" гр. Горна Оряховица на основание чл.36, ал.1, т.1, б. А, предложение 1 от ДП /2025-2026/, ДК наказва ФК "Локомотив" гр. Горна Оряховица с имуществена санкция в размер на 2500 лева.", гласи съобщението на родната центала.

Локо Горна заема шестата позиция във Втора лига с 20 точки. Преди двубоя с разградчани "железничарите" бяха в серия от шест поредни мача в първенството без поражение. В това число сблъсъците с Фратрия Варна и Янтра Габрово, които се намират в челото на класирането.

Иначе заради подобно деяние като това на Емил Велев е глобен и членът на управителния съвет на Спартак Варна Мартен Демирев, който "ще олекне" със същата сума.

