Едва на 18, а вече в италианския елит: Волейболният талант Жасмин Величков (ВИДЕО)

Капитанът на българския национален отбор по волейбол до 19 години Жасмин Величков предприе смел трансфер в италианската Суперлига. 18-годишният посрещач премина от Берое (Стара Загора) в Монца и вече имаше възможността да се изправи срещу едни от най-добрите волейболисти в света. 5 мача след началото на сезона Величков застана пред камерата на Actualno.com, за да коментира представянето си, както и това на своя отбор.

От Стара Загора до Монца: Началото на една обещаваща история

Монца, в чиито редици освен Жасмин Величков е и Мартин Атанасов, започна лошо сезона - 4 загуби от 5 двубоя. "Трудно начало. Ние сме нов отбор с нови играчи. Още се сработваме, но първите няколко мача бяха доста тежки. Може да кажем, че изпуснахме последния мач срещу Чистерна. Трябва да извлечем поуки от този мач", смята тийнейджърът.

"Получих минути във всеки мач. Не знам как да опиша чувството. Цялата публиката и играчите ме подкрепят. Последният мач беше по-различен, защото бяхме длъжни да бием. Имаше повече напрежение, но винаги е удоволствие да си на терена. Това, че Марти е в нашия отбор, е най-хубавото за мен. Разбираме се страхотно. Най-много се радвам, когато и двамата сме в игрището. Марти ми помага много. Ние живеем на едно и също място. Почти през цялото време сме заедно. Като по-голям батко ми е", каза с усмивка капитанът на България U19.

"Целите остават непроменение - топ 8. С още малко сработка ще дойдат и резултатие", допълни той. През декември месец Жасмин Величков и Монца ще се изправят срещу Лубе на Алекс Николов. "Ще има закачки на игрището, но те са с цел забава", коментира бившият състезател на Берое.

Той разказа и сезона си с гарнитурите на България до 19 и до 21 години. "Може би в цялата си кариера съжалявам за един мач и това е този с Испания на Световното до 19 години. Успяхме да изпуснем мача, но имаше и позитиви като мача срещу САЩ. След обрата емоцията беше неописуема", не скри волейболистът.

Какви са амбициите на Величков, какво си е говорил със селекционера на мъжкия ни национален тим Джанлоренцо Бленджини и може ли скоро да видим тийнейджъра в мъжкия състав на България, гледайте във видеото.

