Плодове и зеленчуци, които никога не трябва да съхранявате заедно

Често ли купувате плодове и зеленчуци на едро и просто ги тъпчете в хладилника си с дни и седмици, и много често ги намирате изгнили или развалени? Тогава трябва да прочетете това, преди да закупите следващата си стока, тъй като сме декодирали някои зеленчуци и плодове, които са склонни към разваляне поради няколко фактора. Ето всичко, което трябва да знаете за плодовете и зеленчуците, които никога не трябва да съхранявате заедно, за да избегнете разхищение.

Защо някои плодове и зеленчуци са склонни към разваляне?

Не може да се отрече, че в повечето индийски домакинства има определени плодове и зеленчуци, които са реактивни по природа и никога не трябва да се съхраняват заедно. Това се дължи главно на различните им нива на производство на етилен, съдържание на влага и скорост на зреене, което може да доведе до по-бързо разваляне или промени в текстурата и вкуса. Ето пет комбинации, които да избягвате да съхранявате заедно, както и някои прости трикове за съхранение на пресни продукти и удължаване на срока им на годност.

Лук и картофи

В повечето домакинства хората съхраняват тези два кореноплодни зеленчука заедно или в една и съща кошница, вярвайки, че няма да изгният, само за да ги открият напълно развалени! Подобно на другите зеленчуци, лукът също произвежда етилен, който ускорява покълването и развалянето на картофите.

Това се дължи и на съдържанието на влага в картофите, което прави лука да плесенясва по-бързо от очакваното. Поради това е най-добре да се съхраняват и двете поотделно на хладно, тъмно и добре проветриво място, за предпочитане извън хладилника.

Домати и краставици

Доматите също са склонни към по-бързо разваляне, те отделят етилен, който ускорява процеса на зреене, от друга страна, краставиците също имат високо съдържание на влага, което е чувствително към производството на етилен. Всъщност, съхранението им заедно води до бързо разваляне на краставиците, а доматите до загуба на вкус и текстура. Един прост съвет за съхранение на домати е, че те трябва да се съхраняват на стайна температура и да се охлаждат едва след като узреят напълно. Краставиците се съхраняват най-добре в чекмеджето за свежи плодове и зеленчуци на хладилника, увити в хартиена кърпа или перфорирана пластмаса, за да се контролира влагата.

Ябълки и моркови

Това е друг често срещан плод и зеленчук, които може да имат по-добър вкус заедно в салата. Съхранението им обаче може да не е добра идея, защото ябълките отделят етиленов газ, който често взаимодейства с морковите и води до по-бързо узряване и гниене. Всъщност и двете могат да се съхраняват в хладилник, но трябва да се съхраняват в отделни чекмеджета или контейнери, за да се предотврати излагането на етилен. Морковите предпочитат съхранение при висока влажност, докато ябълките се нуждаят от по-ниска влажност.

Праскови и банани

Бананите отделят значително количество етилен, който ускорява узряването и развалянето на прасковите, ако се съхраняват заедно. За да запазите свежестта им, съхранявайте прасковите на стайна температура или в хладилник след узряване в един контейнер, а бананите дръжте отделно на стайна температура, далеч от други плодове, чувствителни към етилен.

Боровинки и ягоди

Ягодите са по-тежки и могат да смачкат деликатните боровинки, което води до по-бързо разваляне. Освен това, етиленът от ягодите може да доведе до омекване и образуване на мухъл. Поради това те трябва да се съхраняват отделно в плитки, проветриви контейнери, за предпочитане в хладилник, като боровинките се съхраняват в най-студената част, а ягодите в по-нестудената.

Най-добрият начин за съхранение на плодове и зеленчуци

Като начало, използвайте отделни чекмеджета за свежи плодове и зеленчуци в хладилника. Зеленчуците предпочитат чекмеджета с висока влажност; плодовете се развиват по-добре в чекмеджета с ниска влажност.

Съхранявайте плодове, произвеждащи етилен, като ябълки, банани и праскови, отделно от зеленчуци, чувствителни към етилен, като моркови и краставици.

Съхранявайте лука и картофите на хладно, тъмно и добре проветриво място за килер, но не заедно. Използвайте перфорирани найлонови торбички или увийте зеленчуци като краставици и листни зеленчуци в хартиени кърпи, за да поддържате влагата без излишна кондензация.

Избягвайте да миете продуктите до непосредствена преди употреба, за да намалите появата на мухъл и развалянето им.