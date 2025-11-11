Мис Пиги получава своята звездна роля във филм с Дженифър Лорънс и Ема Стоун

Мис Пиги най-накрая ще получи своя собствен филм, с участието на Дженифър Лорънс и Ема Стоун в новия проект. Лорънс разкри, че ще съпродуцира филма, който ще се фокусира върху атрактивната кукла от франчайза "Мъпетите" заедно със своята близка приятелка Стоун. В подкаста "Las Culturistas", тя каза: "Не знам дали мога да обявя това, но просто ще го направя. Ема Стоун и аз продуцираме филм за Мис Пиги." Американският актьор и драматург Коул Ескола, известен с участието си в награждаваната бродуейска комедия Oh, Mary!, работи по сценария.

Лорънс сподели, че смята, че филмът за Мис Пиги може да е първият път, в който ще играе заедно със Стоун. "Наистина е странно, че досега не сме снимали филм заедно", коментира звездата от "Игрите на глада".

По време на участие в "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" Лорънс разказа, че е обсъждала идеята с приятел по време на локдауна за пандемията. Говорейки за главната роля на Мис Пиги в сюжета, тя характеризира героинята като "феминистка икона". Лорънс също разкри, че Стоун е "главата на Мъпетите", докато за себе си се определя като "човекът с идеите".

Мис Пиги в "The Muppet Show"

Мис Пиги започва като второстепенен персонаж в "The Muppet Show" през средата на 70-те години. Но скоро започва да привлича вниманието в телевизионния сериал с дръзката си личност и бляскав външен вид. Тя е известна и със своите временни отношения с главния герой на Мъпетите, Кърмит Жабока, и се е появявала заедно с него в няколко филма.

"The Muppet Show", който следващата година ще отбележи 50-годишнината си, ще излъчи еднократно специално шоу с участието на американската попзвезда Сабрина Карпентър. Дисни обяви завръщането на любимите на персонажи „в Мъпет театъра, за да представят разнообразно шоу, изпълнено с музика, комедия и много хаос“, съобщават от BBC.

