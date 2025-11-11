Лудница! За 4 дни продадоха над 16 000 билета за Европейското по волейбол

Над 16 хиляди билета вече се продадени за Европейското първенство по волейбол за мъже, на което България ще бъде съдомакин.

„Скъпи волейболни привърженици, Благодарим ви за невероятната подкрепа към мъжкия национален отбор по волейбол! Само 4 дни след началото на продажбите вече са закупени над 16 000 билета за Европейското първенство по волейбол за мъже 2026, на което София ще бъде домакин“, съобщиха от Българската федерация по волейбол (БФВ).

„За отбора и за всички, работещи за благото на българския волейбол, това е огромно признание. Благодарение на вас отново бе постигнато нещо без аналог в спортната история на България - безпрецедентни интерес и активност цели над 300 дни преди старта на първенството. Волейболът отново показа, че е силата, която обединява България!

Информация за статута на продажбите:

• Към настоящия момент са продадени общо малко над 16 000 билета (всички категории и пакетни предложения).

• Срещата България - Полша (16 септември) предизвиква най-голям интерес. Към настоящия момент за нея са останали единични места с тенденция към изчерпване.

• За да отговори на изключителния интерес конкретно към мача България - Полша, БФВ предприе действия за пренасочване на част от контингентите от пакетни предложения („Следвай отбора си - България“, „Групова фаза София - 15 мача“, „Турнирен билет София - 21 мача“) към единични билети (билети за отделен мач).

• Към момента за останалите мачове на България от груповата фаза все още са налични билети, но тенденцията и при тях е към постепенно изчерпване.