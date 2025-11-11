Любопитно:

Георги Дерменджиев отписа ЦСКА, посочи проблем на Левски и каза къде ще се реши битката за титлата

11 ноември 2025, 19:44 часа 625 прочитания 0 коментара

Бившият треньор на Лудогорец, Левски и националния отбор по футбол - Георги Дерменджиев, отписа ЦСКА от битката за титлата в Първа лига. "Червените" надигнаха глави след победата във Вечното дерби, но според Дерменджиев борбата за първото място ще се води единствено между Левски и действащия шампион Лудогорец, който понастоящем е в серия от 5 поредни шампионатни срещи без победа.

Ще издържи ли Левски на напрежението?

"Левски в момента играят много, много рационално, но има един такъв друг момент - дали психологически отборът може да издържи на това напрежение. Това е много сериозен проблем, защото в един такъв мач, в който влизат да играят срещу ЦСКА, който е на всяка цена и трябва да са бие, не се получава. И това мисля, че е проблемът. Иначе, за мен, Левски много добре се движат в първенството и всичко е възможно", каза Дерменджиев пред dsport.bg.

Георги Дерменджиев

"Тази позиция, на която са и точково Левски, както са напред, когато влизат в мачовете, играят с много голямо напрежение, защото всеки мач при тях е на всяка цена. И това е проблем", смята треньорът, като отхвърли слуховете, че от Лудогорец са го търсили да заеме поста на Руи Мота. И добави: "Аз мисля, че титлата ще бъде решена между Лудогорец и Левски."

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
