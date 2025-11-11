Плодове с най-високо съдържание на мазнини, според диетолозите

Отдавна сме учили да гледаме на плодовете като на природни бонбони – цветни, освежаващи и практически без мазнини. В колективното въображение плодовете принадлежат от едната страна на хранителния спектър, а мазнините – от другата. Едните са чисти и пречистващи; другите – разкошни и тежки. Но тази двойственост винаги е била малко подвеждаща. Някои плодове, тихо и без извинение, размиват тази граница. Те са богати, кремообразни и плътни по начини, които оспорват нашите предположения за това какво трябва да е „здравословно“.

Истината е, че не всички мазнини са създадени еднакви и не всички плодове са толкова леки, колкото си мислим. Патриша Банан, регистриран диетолог от Лос Анджелис, в интервю за TODAY.com обясни, че има някои плодове, които не се вписват точно в разказа за нискокалоричните храни, но разказват по-задълбочена история за храненето. Ето 5 такива плода, за които трябва да сте наясно.

Авокадо

Авокадото е плодът, който е символ на здравословните мазнини, и то с основание. Около една трета от средно голямо авокадо осигурява 7 грама мазнини, повечето от които мононенаситени. „Тези мазнини придават на авокадото кремообразна текстура и задоволително качество, което го отличава от хранителна гледна точка и предлага ползи отвъд това, което обикновено очакваме от плодовете“, казва Банан.

Маслини

Може да са звезди в мартинитата и средиземноморските ястия, но маслините, биологично погледнато, са плодове. Десет зелени маслини съдържат около 6 грама мазнини, предимно мононенаситени, които са свързани с намален риск от сърдечно-съдови заболявания. Те са и източник на зехтин, крайъгълен камък на средиземноморската диета.

Кокос

Отворете кокосов орех и ще откриете плод, който съдържа почти 65% мазнини в сухо състояние, предимно под формата на наситени мазнини, наречени средноверижни триглицериди (MCT). Тези мазнини се метаболизират по-бързо от дълговерижните мазнини, които се намират в месото или маслото, но това не ги прави неограничени.

Асаи Бери

Като оставим настрана славата на смутитата, плодовете асаи са естествено мазни. Половин чаша неподсладено пюре съдържа приблизително 5 грама мазнини, предимно полезни за сърцето омега-тип мазнини.

Саподила

Мека като зряла круша и с лек вкус на кафява захар, саподилата е един от по-малко известните тропически плодове, който всъщност съдържа малко, но забележително количество мазнини, около 2,7 грама на чаша.