Русия нанася по-силен удар на Украйна не в Покровск, а другаде

Руската заплаха на фронта в Украйна лека-полека идва все повече по-на юг от очакваното. Докато всички очи са вперени в агломерацията Покровск - Мирноград, на запад от там руската армия напредва и поставя под запаха от две страни друг малък, но ключов град - Гуляйполе. Преди старта на пълномащабната война в Украйна, подпалена от руския диктатор Владимир Путин, в града са живеели 13 000 души, той е важен кръстопът в Южна Украйна.

Украинците очакваха, че основната заплаха за града ще е руска офанзива от юг на север. Всъщност обаче руските сили осъществиха пробив при река Янчур на изток и напредват от Донецка област, от Олександриевското направление. Предупреждения, че има голяма опасност заради това излизаха периодично в украински военни канали в Телеграм - например "Офицер" и този на Станислав Бунятов ("Говорит Снайпер"), и то от доста седмици назад. И двата канала говореха как от изток няма достатъчно предвидени укрепени позиции за отбрана.

Украинският OSINT проект Deep State посочва, че в последните седмици руската армия превзема едно след друго украински села от изток-североизток на Гуляйполе - Сладко, Ново, Новониколаевка, вече има и боеве за Ровнопол, на само 11 километра от Гуляйполе. Според Deep State, това е пример за "локален срив" на украинската отбрана - руските части напредват с 4-5 килметра на всеки няколко дни, докато украинските сили се борят да укрепят нови позиции. Военни анализатори предупреждават, че ако това темпо продължи, градът може да бъде обкръжен или превзет в рамките на 2 седмици.

The front in the Zaporizhzhia direction is collapsing



Russian forces have broken through Ukrainian defenses in eastern Zaporizhzhia Oblast and advanced toward Huliaipole, according to OSINT channels.



The DeepState project reports that a breakthrough near the Yanchur River… pic.twitter.com/lzhVHB6pSc — NEXTA (@nexta_tv) November 11, 2025

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) потвърдиха трудности в района. Украинските войски се изтеглиха от няколко позиции близо до пет населени места в сектора на Гуляйполе, заяви говорителят на Южните отбранителни сили полковник Владислав Волошин: "Напуснахме напълно Успеновка и Новониколаевка. Продължават тежките боеве за Яблоково и три до четири други места. Отбранителната операция продължава. Фронтовата линия остава много динамична".

Междувременно продължава и войната на дронове между Русия и Украйна - тази вечер първа руска цел е Одеса, военновременният ръководител на областта Олег Кипер също публикува предупреждения за въздушна тревога в официалния си канал в Телеграм:

Russia is currently attacking Odesa with drones, and reports say there have been strikes in the city. pic.twitter.com/TzB1GENIck — WarTranslated (@wartranslated) November 11, 2025

А в Уляновск местните власти са спрели мобилния интернет в опит да спрат или поне затруднят украински дронове. Има слухове в местни издания, че ще е така до края на войната - а вече има и куп оплаквания, че ежедневни услуги не могат да бъдат извършвани, най-вече онлайн банкиране.

In the Ulyanovsk region, mobile internet has been shut down until the end of the "special military operation," according to local authorities.



The shutdown also affects the city of Ulyanovsk itself, where residents have been left completely without mobile internet in all areas… pic.twitter.com/KfIHrdehB8 — WarTranslated (@wartranslated) November 11, 2025

