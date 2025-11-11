Русия нанася по-силен удар на Украйна не в Покровск, а другаде

Руската заплаха на фронта в Украйна лека-полека идва все повече по-на юг от очакваното. Докато всички очи са вперени в агломерацията Покровск - Мирноград, на запад от там руската армия напредва и поставя под запаха от две страни друг малък, но ключов град - Гуляйполе. Преди старта на пълномащабната война в Украйна, подпалена от руския диктатор Владимир Путин, в града са живеели 13 000 души, той е важен кръстопът в Южна Украйна.
Украинците очакваха, че основната заплаха за града ще е руска офанзива от юг на север. Всъщност обаче руските сили осъществиха пробив при река Янчур на изток и напредват от Донецка област, от Олександриевското направление. Предупреждения, че има голяма опасност заради това излизаха периодично в украински военни канали в Телеграм - например "Офицер" и този на Станислав Бунятов ("Говорит Снайпер"), и то от доста седмици назад. И двата канала говореха как от изток няма достатъчно предвидени укрепени позиции за отбрана.
Украинският OSINT проект Deep State посочва, че в последните седмици руската армия превзема едно след друго украински села от изток-североизток на Гуляйполе - Сладко, Ново, Новониколаевка, вече има и боеве за Ровнопол, на само 11 километра от Гуляйполе. Според Deep State, това е пример за "локален срив" на украинската отбрана - руските части напредват с 4-5 килметра на всеки няколко дни, докато украинските сили се борят да укрепят нови позиции. Военни анализатори предупреждават, че ако това темпо продължи, градът може да бъде обкръжен или превзет в рамките на 2 седмици.
The front in the Zaporizhzhia direction is collapsing— NEXTA (@nexta_tv) November 11, 2025
Russian forces have broken through Ukrainian defenses in eastern Zaporizhzhia Oblast and advanced toward Huliaipole, according to OSINT channels.
The DeepState project reports that a breakthrough near the Yanchur River… pic.twitter.com/lzhVHB6pSc
Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) потвърдиха трудности в района. Украинските войски се изтеглиха от няколко позиции близо до пет населени места в сектора на Гуляйполе, заяви говорителят на Южните отбранителни сили полковник Владислав Волошин: "Напуснахме напълно Успеновка и Новониколаевка. Продължават тежките боеве за Яблоково и три до четири други места. Отбранителната операция продължава. Фронтовата линия остава много динамична".
Междувременно продължава и войната на дронове между Русия и Украйна - тази вечер първа руска цел е Одеса, военновременният ръководител на областта Олег Кипер също публикува предупреждения за въздушна тревога в официалния си канал в Телеграм:
Russia is currently attacking Odesa with drones, and reports say there have been strikes in the city. pic.twitter.com/TzB1GENIck— WarTranslated (@wartranslated) November 11, 2025
А в Уляновск местните власти са спрели мобилния интернет в опит да спрат или поне затруднят украински дронове. Има слухове в местни издания, че ще е така до края на войната - а вече има и куп оплаквания, че ежедневни услуги не могат да бъдат извършвани, най-вече онлайн банкиране.
In the Ulyanovsk region, mobile internet has been shut down until the end of the "special military operation," according to local authorities.— WarTranslated (@wartranslated) November 11, 2025
The shutdown also affects the city of Ulyanovsk itself, where residents have been left completely without mobile internet in all areas… pic.twitter.com/KfIHrdehB8
