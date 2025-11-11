Кога е първото състезание на Никола Цолов във Формула 2

Голямата надежда на България в моторните спортове Никола Цолов ще дебютира във Формула 2 още през тази година, участвайки в последните две състезания за сезон 2025. Новината бе официално обявена от неговия отбор Campos Racing, като целта е Цолов да натрупа опит в болида от Формула 2 преди новия сезон 2026. А влизането на Цолов в по-горното ниво несъмнено е огромна новина за българския спорт, тъй като така той се доближава на само една крачка от елита на моторния свят - Формула 1.

Дебютът на Никола Цолов във Формула 2 - на 29 и 30 ноември в Катар

Дебютът на Никола Цолов във Формула 2 ще се случи в Катар - на 29 и 30 ноември, като българинът ще има възможност да участва в един спринт и в едно основно състезание. Седмица по-късно Българския лъв ще може да запише още два старта в Абу Даби, където отново ще има както спринт, така и основно състезание. Датите на състезанието в Абу Даби са 6 и 7 декември.

Припомняме, че сезонът във Формула 2 ще приключи заедно с кампанията във Формула 1, като двете надпревари се провеждат успоредно на едни и същи писти. В седмицата след последното състезание в Абу Даби ще има и тестове за пилотите във Формула 1 и Формула 2. Цолов пък ще има възможност да се доближи още повече до най-елитните пилоти - не само с новите му конкуренти от Формула 2, но и с тези от Формула 1, с които ще имат допирни точки по пистите.

