Таро хороскоп за 13 декември

Научете какво ви очаква тази събота, 12 декември 2025, според зодията.

Таро карта за събота за Овен: Магьосникът

Не винаги е важно какво мислиш, Овни. В събота трябва да решиш в какво вярваш, докато избираш да приемеш това, което другите мислят за теб. Можеш дори да избереш да отхвърлиш всички мнения, ако смяташ, че това е, което трябва да направиш.

Таро картата Магьосник е за твоите таланти и едно от тези умения е как мислиш. Използвайте свободата си на мисълта на 13 декември. Можеш да яздиш вълните на тенденциите, но има сила във твоето независимо мислене. Ако дадеш възможност на ума си да се скита, може дори да се изненадаш къде ще те отведе въображението ти.

Таро карта за събота за Телец: Двойка жезли.

Първата стъпка към това да имате повече е да видите, че то е там, за да бъде намерено, Телец. Двойката жезли иска да запалите вяра и надежда за бъдещето и да започнете да планирате. Използвайте наближаващата Нова година, за да оставите ума си да се потопи във въпроса: „Каква е разликата между мен и най-добрия ми живот?

Отговорът в събота може да е по-лесен, отколкото си мислите. Решението може да не е да резервирате полет извън страната; може да е нещо малко като спазване на обещанията, които си давате ежедневно, или правене на едно нещо, което ви плаши всеки ден.

Таро карта за събота за Близнаци: Дяволът

Близнаци, имаш неща, които би искал да промениш, но може би оказваш целия натиск върху грешното място: себе си. В събота може би си мислиш: „Ами, промяната зависи от мен, нали?“ Но това е само едната страна на монетата.

Зрелостта в този момент от живота ти е осъзнаването на силата на средата ти. Вместо да разчиташ единствено на силата на волята си на 13 декември, създай средата си така, че да бъде нещо, срещу което не е нужно да работиш, за да направиш правилния избор. Запомни, ако едно цвете не цъфти, обмисляш неговата среда на обитаване; не обвиняваш растението.

Таро карта за събота за Рак: Дама на пентаклите.

Дамата на пентаклите насочва вниманието към вашите лидерски способности. Не забравяйте кой сте, Раци. Ще имате мисли за съмнение или несигурност, но внимавайте да не се отъждествявате с тях в събота.

Напомнете си на 13 декември, че вие ​​не сте вашите мисли, Раци. Дръжте се за доказателствата, че сте способни, и за предизвикателствата, които не сте мислили, че ще преодолеете, но сте успели.

Таро карта за събота за Лъв: Шест жезли.

С наближаването на края на годината, Лъве, не пропускай да се запиташ: „С какво се гордея от тази година?“ В началото може да е трудно да определиш целия си растеж, защото непрекъснато вдигаш летвата, но той е налице.

Може дори да искаш да се събереш с приятелите си и да се включиш в тенденцията „Торта за постижения“ в събота. Украси тортата с малки табели, които показват с какво се гордееш най-много.

Таро карта за събота за Дева: Кралица на мечовете, обърната.

Дева, докато човек расте във властта, е важно той да расте и в състраданието си. Работата е там, че интелектуалните сили имат голям потенциал. Но в събота те могат да бъдат толкова добри, колкото се поддържа любовта.

Тъй като имате привилегията да се развивате, не забравяйте откъде сте дошли. Може да е лесно да съдите хората на 13 декември, но те може просто да не са по-далеч от вас. Вместо да ги мразите за това къде са, вярвайте и в техния растеж.

Таро карта за събота за Везни: Седем пентакли.

Нещото, което прави дългосрочното удовлетворение наистина удовлетворяващо, е, че за известно време ще изглеждате сякаш сте с празни ръце. В тези сезони на сеитба, помнете, че жънете това, което сте посели, а кармата е учител.

Но докато сте в него, Везни, може би е добре да се влюбите в процеса. Кой е казал, че животът ви трябва да спре, когато сте в период на чакане? Единственото нещо, което ви спира в събота, сте вие ​​самите.

Таро карта за събота за Скорпион: Четворка чаши.

Четворката чаши ви насърчава да се обърнете навътре в събота. Урок, който чука на вратата ви, се опитва да се появи. Затова, изключете социалните си медии, отворете дневника си и успокойте ума си.

Забавянето на темпото може да ви се стори противно на това, което трябва да направите в момента, Скорпиони. Но всъщност това е нещото, което ще ускори всичко. Какъв е смисълът да бързате напред, ако вървите в грешна посока? Отделете малко време, за да забавите темпото на 13 декември. Помислете и се уверете, че всичко е наред, преди да натиснете бутона за скорост.

Таро карта за събота за Стрелец: Пет мечове, обърната.

Стрелеци, искате сърцето ви да се излекува. Добрата новина е, че в събота Пет мечове, обърната, ви дава посланието, че скоро ще дойде разрешение.

Ако преминавате през труден период във взаимоотношенията, макар че може да не е лесно, ще намерите облекчението, което търсите. Въпреки че може да изглежда различно от това, което сте очаквали на 13 декември, ще се почувствате облекчени, че сте го разрешили, за да можете да продължите напред и да се излекувате.

Таро карта за събота за Козирог: Страница с мечове, обърната.

Имате ли проблеми с групов проект, Козирог? В събота, Страницата с мечове, обърната, сигнализира, че може да почувствате лек хаос по отношение на работата и сътрудничеството в момента.

Ако преживявате проблеми на 13 декември, не се страхувайте да бъдете първият миротворец. В момента хармонията и постигането на вашия проект може да са по-важни от това някой конкретен човек да е „прав“.

Таро карта за събота за Водолей: Осмица чаши, обърната

Това, което ви плаши, може да се появи за изцеление днес. Не смътно, Водолей, а по-специално сънищата, които ви карат да се разтреперите. И ако се страхувате да бъдете видени в събота, ще се почувствате разкрити.

Осемте чаши, обърнати, сигнализират, че искате да продължите напред, но инхибитори като страх или привързаност към това, което е удобно, ви спъват. На 13 декември го носите в себе си, Водолей. Знайте кое е по-страшно за вас: промяната или винаги да останете същите.

Таро карта за събота за Риби: Две чаши.

Две чаши ви напомня за огромната сила на връзките в живота ви. В събота може да се чувствате много влюбени през този празничен сезон и да сте развълнувани от това, което тази разцъфтяваща романтика може да означава за вашето бъдеще.

Но не забравяйте, че на 13 декември любовта не е задължително да бъде романтична, Риби. Вашите платонични приятелства могат да бъдат също толкова подхранващи за духа ви, колкото и любовта. Любовта си е любов, така че не забравяйте да напълните чашата си на любовта по един или друг начин.