Косово започна да приема хора, експулсирани от САЩ

Граждани на трети страни, депортирани от Съединените щати, са били изпратени в Косово, обяви премиерът Албин Курти в петък, 12 декември, на фона на трудности както във вътрешнополитически план, така и с традиционния съюзник на страната, Съединените щати, съобщи уважаваният френски всекидневник Le Monde. По време на продължително интервю по телевизионния канал Kanal10, Курти заяви, че Косово приема хора, „които Съединените щати не искат на своята територия.

Колко са депортираните?

„Ако не се лъжа, един или двама от тях са тук“, каза той, без да предоставя допълнителни подробности за датата на пристигане, националността или местонахождението им.

Как се стигна до тук?

Депортирането им се извършва по споразумение, прието по време на заседание на оттеглящото се косовско правителство през юни , сключено за срок от една година и отнасящо се до петдесет души. „С цел улесняване на безопасното им завръщане в страната им на произход “, заяви тогава Курти.

Косово, една от най-бедните страни в Европа и независима от 2008 г., се надяваше, че това споразумение ще изрази благодарността ѝ към Съединените щати за подкрепата и сътрудничеството. През пролетта правителството обясни, че целта е да се демонстрира „вечната благодарност“ на страната към Съединените щати, които винаги са защитавали независимостта на тази бивша сръбска провинция.

Оттогава Курти, който спечели най-много места на парламентарните избори през февруари, не успя да сформира правителство и беше принуден да се яви на нови избори. Гласуването е насрочено за 28 декември. Положението и политиката на Курти спрямо сръбското малцинство му донесоха остри критики от американците, които го обвиниха преди няколко дни, че „подкопава стабилността“ на страната, като е попречил на сръбска политическа партия да участва в изборите през декември. ОЩЕ: Европа се тревожи за Косово: Отказаха да регистрират сръбската листа за изборите