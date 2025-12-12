Зимен уют: Ново постно и обедно меню в Happy

Всички обичаме коледните празници – ярките светлини на елхите, ароматът на горещ шоколад и греяно вино, подаръците и веселото нетърпение, което ни обзема и сякаш ни връща в детството. Но освен целия този блясък и магия, празничните дни носят и топли традиции, които не бива да забравяме – като коледните пости. А за да направят този период още по-вкусен и вълнуващ, Happy отбелязват сезона с нещо наистина специално: чисто ново постно и обедно меню.

Всеки делничен ден до 17:00 часа ни очакват леки, балансирани и сезонни вкусове, поднесени в характерния за Happy модерен стил. Всички те са внимателно подбрани, така че да носят уют и наслада дори в най-забързаните ни моменти. Можем да се стоплим отвътре с апетитните печени чушки сиврия с магданоз, чесън и копър – идеалното пикантно предястие за студените дни – или да изберем Златния карфиол с хрупкава текстура и екзотични подправки, които подчертават естествения му вкус. Любителите на класиката пък ще оценят постния боб – едно от задължителните ястия за зимата, което ни носи домашен уют и спомени. Ако пък сме в настроение за нещо по-нестандартно и интернационално, знаем, че в Happy винаги можем да разчитаме на страхотно суши. Менюто предлага свежи постни сетове с авокадо, манго, краставици и още много неустоими комбинации.

Новото обедно меню, от друга страна, е едно истинско спасение в динамиката на работната седмица: с традиционни и класически ястия, на които просто не можем да устоим. Едно от любимите ни предложения е Бански омлет на фурна. Топъл, вкусен и засищащ, той носи духа на българската кухня в съвременен прочит. Откриваме също така яхния с нахут и спанак в дует с крешки телешки бифтек, свежи салати, горещи супи и перфектно приготвена скара – по нещо за всяко настроение. За ценителите на по-интензивните вкусове Happy предлагат свински кебап със запечен хумус – смела и модерна интерпретация на добре познатата класика. Разбира се, за финал ни очаква една от най-любимите ни рецепти, а именно домашната мусака. Ароматна, златиста до съвършенство и с пухкава заливка, с която денят ни веднага става по-добър. Миговете преди празниците – също.

