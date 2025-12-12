ЕС въвежда такса върху онлайн поръчките

Европейският съюз ще въведе такса от 3 евро (3,52 долара) върху вноса на пратки на стойност до 150 евро, считано от 1 юли 2026 г., съобщиха световните агенции. Таксата беше договорена днес от финансовите министри на ЕС в опит да се справят с големия наплив на евтино онлайн пазаруване, потвърди пред Ройтерс френският министър на икономиката и финансите Ролан Лескюр.

Временна мярка

Мярката е временна и ще остане в сила до 2028 г., когато всички стоки, внасяни в ЕС, независимо от стойността им, ще подлежат на митнически такси.

Още: Европейската комисия удря с допълнителни такси китайските онлайн магазини

Според Европейската комисия през 2024 г. в ЕС са внесени 4,6 милиарда малки пратки на стойност под 150 евро, равняващо се на над 12 милиона дневно. Броят на малките пратки, пристигащи в ЕС, се е удвоявал през всяка от последните години. В момента тези пратки на стойност до 150 евро могат да бъдат внасяни в ЕС без да подлежат на облагане с мита.

Новата такса вероятно ще засегне основно онлайн търговци, които изпращат стоки от китайски електронни магазини като Shein, Temu и AliExpress, тъй като през 2024 г. 91 на сто от всички пратки до 150 евро са били изпратени именно от тези платформи.

Европа засилва митническите проверки на пратки от китайски онлайн магазини