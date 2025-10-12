Таро хороскоп за 13 октомври 2025

Научете какво ви очаква тази неделя, 12 октомври 2025, според зодията.

Днешното таро за Овен: Справедливост

Овен, вие притежавате дълбоко вкоренена етичност. Според картата таро „Справедливост“, днес призванието ви е да се грижите за справедливото отношение към другите. Може би сте наясно и с това как светът или вашата общност се отнасят към хора, които са по-малко щастливи или не са способни да се защитят сами.

Днешната карта таро „Справедливост“ е призив за действие. Не е нужно да оставате пасивен наблюдател. Можете да насърчите другите да бъдат по-чувствителни или да работите зад кулисите, било то в социални групи или онлайн, за да повишите осведомеността и да насърчите положителна промяна.

Днешното таро за Телец: Пет жезли

Телец, дай си тласък на състезанието. Днес е пълен с предизвикателства, защото осъзнаваш, че трябва да се докажеш на човек или група, които се нуждаят от здравословно напомняне за това, което предлагаш.

Според картата таро „Петицата жезли“, може да ви сравняват, но приемете ситуацията и работете върху самоусъвършенстването. Издигнете се до нова висота на съвършенство. Нека работата ви говори сама за себе си и бъдете готови да позволите на хората да разгледат внимателно талантите ви, за да видят, че сте точно това, което твърдите, че сте.

Днешното таро за Близнаци: Седем мечове

Колко честни можете да бъдете? Като Близнаци, вие сте склонни да бъдете много откровени и често мислите, докато говорите. В резултат на това може да се опитате да кажете всичко, което чувствате, но по-късно да откриете, че не сте осъзнавали по-дълбок проблем.

През този период може да бъдете възприемани като нечестни. Може да е трудно да преодолеете впечатленията, които другите имат за вас, ако възникне недоразумение. Днешната карта таро „Седем мечове“ намеква, че ще бъдете неразбрани и в резултат на това ще разберете погрешно другите. Ще трябва да бъдете проактивни, за да изясните ситуацията.

Днешното таро за Рак: Пет чаши

Рак, ти винаги мислиш за другите и когато разпознаеш приятел, който преминава през труден период, все едно и ти преминаваш през труден период. Днес може да разпознаеш приятел, който преживява загуба, и ти се къса сърцето да знаеш, че имаш ограничен контрол, за да му помогнеш.

Петте чаши с ос е сладка карта, смесена с тъга и облекчение. Най-добре е да скърбите, но и да осъзнаете кръговрата на живота такъв, какъвто е. Губите нещо и след това се появява нова ситуация, която ви показва колко сте пораснали. Да надраснете човек като приятел може да бъде болезнено; въпреки това имате шанс да го преработите и да се излекувате.

Днешното таро за Лъв: Сила

Известни сте като една от най-смелите зодиакални знаци в астрологията, но въпреки това има дни, в които не можете да усетите собствената си сила или издръжливост.

Днес обаче може да се сблъскате с предизвикателство, което ще ви принуди да видите от какво сте направени. Може да се наложи да се задълбочите в душата си, за да проучите причината, поради която трябва да се справите с конфликт или да се издигнете над предизвикателство. Вярата в себе си ще бъде важна, защото имате това, от което се нуждаете.

Днешният таро за Дева: Йерофантът

Дева, ти си човек, който работи много усилено, за да установи рутината си. Обмисляш всичко внимателно, така че след като вземеш решение, промяната му създава вътрешен конфликт.

Според картата таро „Йерофант“ днес може да усетите тази силна съпротива много повече от обикновено. Ако искате да се придържате към това, което вече знаете, помислете какво е гъвкаво в настоящия ви метод. Намирането на нов начин може да ви отнеме повече време за адаптация.

Днешното таро за Везни: Страница Чаши, обърната

Везни, обичаш да имаш и да създаваш разнообразни приятели и когато имаш възможност да разшириш социалната си мрежа, това е много приятно за теб. Всички са добре дошли във твоя ъгъл и обичаш да опознаваш другите по-добре.

Страницата на чашите, обърната наобратно, ви отправя леко предупреждение. Бъдете внимателни с разкриването на лична информация, без да отделите време да опознаете някого по-добре. Може да откриете нещо в неговата личност, което е незряло и не е идеално за вашия доверен социален кръг.

Днешното таро за Скорпион: Седем пентакли, обърнати

Скорпиони, имайте план, така че това, което правите, да донесе правилните резултати за вашата енергия. Днес може да бъдете леко разсеяни от различни дейности, хора, места или идеи.

И като част от това разсейване, се чувствате разпръснати и несигурни дали постъпвате правилно. Седемте пентакли, обърнати, са идеално подходящи, за да ви дадат съвет.

Вие сте човекът, който решава как да управлявате графика си. Можете да кажете „не“ на неща, които нямат смисъл, и „да“ на тези, които имат. Заявете правото си да организирате и структурирате деня си и не правете компромиси, освен ако не искате.

Днешното таро за Стрелец: Кралица на чашите

Всеки има нужда от приятел, на когото може да разчита, който е мил и нежен, но и твърд. Вие сте този човек, който излъчва грижовна енергия, а също и малко структура и съвет, когато е необходимо.

Днешното таро, Кралицата на чашите, ви напомня за силата, която притежавате в света. Вие сте глас на разума за приятели и дори за непознати, които са готови да чуят вашето мнение.

За да бъдеш този човек, ти е нужна грижа за себе си и самоподхранване. Грижи се за себе си толкова, колкото и за другите, за да останеш силен и способен да служиш.

Днешното таро за Козирог: Тройка мечове, обърната

Изцелението отнема време, Козирог, и може да е по-трудно, когато чувстваш, че някой ти е направил неща, които никога не би направил на някой друг. Чувството за предателство е дълбоко ранено, когато доверен приятел се обърне срещу теб и разкрие страна от себе си, която никога не си си представял, че ще видиш.

Можеш да таиш злоба, но прошката е дар, който даваш на себе си. Избери по-висш път. Макар че не можеш да контролираш какво някой избира да направи в даден момент, можеш да решиш да бъдеш верен на себе си в бъдещето си.

Днешното таро за Водолей: Две пентакли, обърнати

Водолеи, дори и тези с високи постижения могат да направят твърде много. Днес се запитайте дали всичко, което правите през седмицата, ще промени живота ви като цяло.

Двойката на пентаклите предизвиква ежедневието ви, когато е обърната. Тя ви кара да оцените плановете си. Целта на начина, по който прекарвате времето си, е да придвижите живота си напред? Какво може да бъде делегирано или премахнато? Ако не? Тогава защо не?

Днешното таро за Риби: Асо на чашите, обърнато

Риби, как се отнася животът с теб напоследък? Чувстваш ли се цялостна и завършена, за да можеш да бъдеш най-добрата възможна версия на себе си? Или се чувстваш изтощена и уморена? Имаш ли нужда от малко спокойствие, прекарано сама?

Отговорите ще дойдат при вас, дори ако в момента чувствате, че всичко е наред. Асото на чашите, обърнато, ви дава момент да размислите и да прецените дали сте на място, където емоционалната ви чаша се пълни или се нуждае от повторно напълване. Чуйте какво се опитва да ви каже тялото ви, за да разберете.