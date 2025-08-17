Таро хороскоп за 18 август

Научете какво ви очаква този понеделник, 18 август 2025, според зодията.

Днешната карта таро за Овен: Две чаши

Овен, твоят таро за 18 август е за хармонична любов, а със Слънцето във вашия дом на романтиката, това е перфектната карта за теб! Може би си обичал и губил, си намерил нова любов или си укрепил съществуващите си връзки.

И все пак, независимо колко сте пораснали този месец, винаги има място за по-добро. От днес сте готови да задълбочите обвързването си с хората, на които държите. Бъдещето изглежда по-светло в романтиката, защото виждате как тя започва с вас.

Днешната карта таро за Телец: Върховната жрица, обърната

Телец, научил си се да не пренебрегваш интуицията си, защото когато го правиш, животът става объркващ.

Живял си за другите, а не за себе си, но сега разбираш защо е най-добре да си в съответствие с вътрешния си компас. Чувстваш се по-щастлив и се справяш по-добре както отвътре, така и отвън.

Така че, преди края на сезона на Лъв, започващ на 18 август, ще отделите време, за да се настроите на вътрешното си ръководство. В началото може да ви се струва, че сърцето ви не казва нищо. Бъдете търпеливи обаче. Посланията ще потекат към вас за нула време.

Днешната карта таро за Близнаци: Четворка чаши, обърната

Въпреки че сте по природа любопитен зодиакален знак, може да ви отнеме време, за да се заинтригувате от нещо, с което не сте запознати. Вашата карта таро за днес, обърнатата Четворка на чашите, подсказва, че сте в бавен процес на самоосъзнаване.

Скоро ще имате момент на прозрение и ще искате да знаете всичко за дадена тема, човек или ситуация. От 18 август ще осъзнаете, че осъзнаването е бил основният урок, който сте научили през август, и със сигурност ще го използвате по-пълноценно сега и в бъдеще.

Днешната карта таро за Рак: Седем пентакли

Рак, вие сте свръхотдадена зодия, когато става въпрос за подпомагане на другите, и не сте непознати на упоритата работа. Понякога обаче подхождате по-спокойно към ситуации, свързани със собствените ви цели.

Но на 18 август вашият дневен таро хороскоп, Седемте пентакли, ви казва, че е време да положите усилия, които да придвижат повествованието ви по-нататък.

Научили сте, че е нормално да имате личен дневен ред. Няма да бъдете успешен човек без план.

Днес е Ден 1 от вашата възходяща траектория и е чудесно да се насладите на някои победи, преди месецът да приключи.

Днешната карта таро за Лъв: Седем чаши

Лео, този месец постигна толкова много прекрасни цели. Постави си по-големи мечти за живота си и намери начин да предефинираш себе си.

Този период е само началото и вашето ежедневно таро за 18 август ви насърчава да си поставите още по-добре дефинирани избори за бъдещето.

Проучете навлизането в територия, която не изглежда много лесна за постигане, защото една мечта е мечта само ако е нещо, което предизвиква текущото ви състояние на реалността.

Днешната карта таро за Дева: Магьосникът, обърната

Дева, ти си човек, който знае как да бъде мъдър с нещата, които има. Въпреки това, ти си разпознала и области, върху които трябва да работиш за лична полза.

На 18 август може да откриете нещо, което може да подобри нещата малко повече, отколкото първоначално сте си мислили, чрез бюджет или друг внимателно изработен план.

Магьосникът, обърнатото таро, ви предупреждава обаче да не прекалявате. Ще искате да бъдете мъдри, като не изпадате в крайности в името на продуктивността.

Днешната карта таро за Везни: Справедливост, обърната

За съжаление, ще има моменти, когато няма средно положение и да бъдеш справедлив е почти невъзможно.

Ще има дни, в които ще трябва да приемете, че животът няма да бъде такъв, какъвто го искате (за себе си или за другите) и от вас зависи да направите лимонада от лимоните, които са ви били подадени.

На 18 август обърнатото таро на Справедливостта показва ситуация, която няма да ви хареса и няма да е лесно да се справите с нея. Това, което обаче сте научили, е да се разчитате на приятели и вашата система за подкрепа. Животът винаги е много по-сладък, когато имате хора, които ви обичат около вас.

Днешната карта таро за Скорпион: Дяволът

Скорпион, изкушението не ти е чуждо. Преодолявал си изкушението толкова много пъти, че си умен и познаваш света. Твоята мъдрост е това, което се изисква от теб на 18 август.

Вашият дневен таро, Дяволът, е напомняне да не сваляте гарда си, когато инстинктите ви казват да бягате от дадена ситуация.

Не бива да си мислите, че можете да го решите заради това, което сте. Понякога разрешаването на проблем не е свързано с директното справяне с него, а по-скоро със създаването на дистанция.

Днешната карта таро за Стрелец: Пет мечове, обърната

Знаеш какво е чувството за борба. Преживял си толкова много през живота си, че би могъл да напишеш наръчник, който да помогне на другите да се справят с проблемите си.

Така че, когато имате Петицата мечове, обърнато таро, и тя ви казва, че трудните времена са свършили, може да си помислите, че това не е вярно.

Те идват само в нова форма, за да ги разрешите. Днешното послание е да видите потенциала в мирния живот; това може да е следващото ви приключение, в което ще се научите да настроите мисленето си към спокойствие, безмятежност и по-малко режим на оцеляване.

Днешната карта таро за Козирог: Влюбените

Повече открита комуникация, Козирог, това ви очаква на 18 август. По-голяма прозрачност и уязвимост. По-дълбоко прозрение и интуитивни подтици от вселената, не само от някой, на когото имате доверие в живота си.

Днешното таро „Влюбените“ е за намирането на начин за открито споделяне, без да се създава дистанция. Може би ще искате да поставите под въпрос всичко, което първоначално сте предполагали за връзката си, но затова е толкова важно да се отворите и да поговорите на 18 август

Днешната карта таро за Водолей: Кралица на пръчките

Водолей, трябва да бъдеш смел, дори в моменти, когато не чувстваш, че си способен да го направиш. На 18 август може да се окажеш в ситуация, в която плахостта и чувството за срамежливост сякаш са на автопилот.

Да бъдеш по-смел може да ти се стори непривлекателно и може да предпочетеш да останеш на заден план, вместо да си в светлината на прожекторите.

Вашето таро, Кралицата на жезлите, ви насърчава да се борите с желанието да заглушите личността си, за да избегнете вниманието на другите. Вместо това, позволете на хората да видят вашата креативност и всичко, което предлагате.

Днешната карта таро за Риби: Смърт

Време е да се сбогувате с една глава от живота си, за която може би сте се надявали да не приключи толкова скоро. Таро на Смъртта е за затваряне на врата и това може да е и момент, в който поемате по нов път, който е пътуване в много различна посока.

От 18 август животът ви може да ви се струва различен, но като духовен зодиакален знак е добре да го изследвате. Нека сърцето ви ви помогне да намерите пътя, предназначен за вас. Останете отворени и любопитни.