Румъния: Украйна е загубила контрол над четири военноморски дрона

Румънското правителство потвърди по-рано появилите се днес медийни съобщения за четири военноморски дрона в Черно море, единият от които е експлодирал в пристанището на Констанца.

Тази сутрин, след като откри военноморски дрон в пристанището на Констанца, румънското Министерство на националната отбрана се свърза с украинските си колеги, които потвърдиха, че са загубили контрол над четири дрона. Един от тях експлодира.

„Останалите три дрона експлодираха самостоятелно – два в морето, а третият извън пристанището. Потвърждение за тези събития е получено както от украинска страна, така и от данни, получени от румънските власти“, се казва в прессъобщение на румънското правителство.

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Румънските власти са поискали от украинските си колеги незабавно да информират румънската страна за подобни ситуации, които биха могли да представляват риск за Румъния, заявиха още от правителството.

Припомняме, че румънските власти са успели да евакуират застрашените хора в пристанище Констанца преди взрива на украинския дрон благодарение на предупреждението, което е дала украинската страна, по думите на румънския министър на отбраната Раду Мируца. Той уточни, че Украйна е информирала Румъния за времето на самовзривяване на апарата.

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