Още три морски дрона са открити край румънското крайбрежие

Още три морски дрона бяха открити на румънското крайбрежие след експлозия в пристанището на Констанца, предаде гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на румънският новинарски уебсайт Digi24 в петък. Информацията за трите дрона идва след като морски дрон от типа, използван във войната в съседна Украйна, се самовзриви в петък в румънското черноморско пристанище Констанца

Взривът се случи близо до нефтен терминал, без да причини жертви, съобщи по-рано Министерството на отбраната, предаде "Ройтерс".

Евакуираха хора

Раед Арафат, ръководителят на отдела за извънредни ситуации, заяви на пресконференция, че са разположени хеликоптери, за да търсят още дронове, и че властите са изпратили текстови съобщения до жителите на района.

„Възможно е да има и други дронове“, каза той. „Не се паникьосваме. Това са превантивни мерки. Ако има други дронове, искаме да се уверим, че няма да има друга експлозия в район, където хората не са евакуирани.“

Над 1300 души са евакуирани от няколко черноморски плажа, а пътищата, водещи до тях, са блокирани, съобщиха властите.

Румънският президент Никусор Дан заяви, че правоохранителните органи и службите за сигурност „са действали бързо и превантивно“ преди експлозията и че приоритет е била защитата на човешки живот и сигурността на пристанищната инфраструктура.

Предишният инцидет с дрон

Морският инцидент се случи седмица, след като руски дрон, участвал в атака срещу Украйна, се отклони и удари жилищна сграда в източнодунавския пристанищен град Галац в Румъния, ранявайки двама души в страната членка на НАТО. ОЩЕ: Морски дрон от войната в Украйна се взриви в Черно море, на 65 км от България (ВИДЕО)