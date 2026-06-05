Войната в Украйна:

Още три морски дрона са открити край румънското крайбрежие

05 юни 2026, 17:31 часа 639 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Още три морски дрона са открити край румънското крайбрежие

Още три морски дрона бяха открити на румънското крайбрежие след експлозия в пристанището на Констанца, предаде гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на румънският новинарски уебсайт Digi24 в петък. Информацията за трите дрона идва след като морски дрон от типа, използван във войната в съседна Украйна, се самовзриви в петък в румънското черноморско пристанище Констанца

Взривът се случи близо до нефтен терминал, без да причини жертви, съобщи по-рано Министерството на отбраната, предаде "Ройтерс".

Евакуираха хора

Раед Арафат, ръководителят на отдела за извънредни ситуации, заяви на пресконференция, че са разположени хеликоптери, за да търсят още дронове, и че властите са изпратили текстови съобщения до жителите на района.

„Възможно е да има и други дронове“, каза той. „Не се паникьосваме. Това са превантивни мерки. Ако има други дронове, искаме да се уверим, че няма да има друга експлозия в район, където хората не са евакуирани.“

Над 1300 души са евакуирани от няколко черноморски плажа, а пътищата, водещи до тях, са блокирани, съобщиха властите.

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 Румънският президент Никусор Дан заяви, че правоохранителните органи и службите за сигурност „са действали бързо и превантивно“ преди експлозията и че приоритет е била защитата на човешки живот и сигурността на пристанищната инфраструктура.

Предишният инцидет с дрон

Морският инцидент се случи седмица, след като руски дрон, участвал в атака срещу Украйна, се отклони и удари жилищна сграда в източнодунавския пристанищен град Галац в Румъния, ранявайки двама души в страната членка на НАТО. ОЩЕ: Морски дрон от войната в Украйна се взриви в Черно море, на 65 км от България (ВИДЕО)

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Румъния Черно море дронове война Украйна
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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