Таро хороскоп за 18 декември

Научете какво ви очаква този четвъртък, 18 декември 2025, според зодията.

Четвъртъчна карта таро за Овен: Върховната жрица

Овен, твоята дневна карта таро за 18 декември е Върховната жрица, която е свързана със самочувствието и вярата в това, което знаеш, че е истина.

Вместо да настоявате за отговори в четвъртък, помислете за пауза и слушане на вътрешния си глас. Наблюдавайте моделите около вас и оставете информацията да идва при вас естествено, без насилствени действия.

Днес тече интуитивна енергия и прозрението ви се засилва, особено когато спрете да изисквате от несигурност.

Засега оставете решенията, които могат да почакат, да отложат времето си, докато събирате данни; сдържаността изостря процеса на вземане на решения, докато моментът не се почувства подходящ.

Четвъртъчна карта таро за Телец: Шест мечове, обърната

Вашата карта таро за четвъртък е обърната Шест мечове, което сигнализира за съпротива срещу преминаването от позната ситуация. Може да се вкопчите в това, което е стабилно в момента, дори и да знаете, че ви пречи да постигнете щастието си.

На 18 декември ще разпознаете единствения навик или модел, от който трябва да се освободите. Напредъкът ще започне в момента, в който се откажете от контрола и спрете да преговаряте между сърцето и разума си.

Карта таро за четвъртък за Близнаци: Асо на пентаклите, обърнат

Близнаци, днешната карта таро е Асо Пентакли, обърнат, което е за избягване на ново начало. Представена ви е възможност, но колебанието и страхът ви възпират да вземете решение.

Отстранете съмнението, което ви кара да прекалявате с анализа на възможностите си; вместо това, тествайте какво е възможно и научете какво би могло да се случи в реално време.

Започването с малко и несъвършенство може да ви помогне да преодолеете всеки страх от провал, който изпитвате в момента.

Четвъртъчна карта таро за Рак: Кралица на пръчките

Кралицата на жезлите е за вътрешна увереност, вкоренена в самодоверието. Рак, не се нуждаете от одобрението на другите; вместо това, нека действията ви говорят сами за себе си.

На 18 декември поемете инициатива. Вътрешното признание може да замести всяка нужда от обещания или уверения; вашето лидерство се засилва, като опитате нещо ново.

Четвъртъчна карта таро за Лъв: Асо на чашите

Лъв, картата таро Асо на чашите, е за ново начало в любовта, превръщайки четвъртък в момент, в който емоциите ви се отварят за някой специален.

Нещо смислено може да започне на 18 декември и ако позволите уязвимост без очаквания, нещо значимо може да се развие във връзката.

Засега водете с искреност и оставете честността да ръководи взаимодействията ви с другите.

Четвъртъчна карта таро за Дева: Слънце

На 18 декември картата таро Слънце означава позитивен ден, изпълнен с яснота и лично утвърждаване.

Днес истината изглежда ясна и лесна за разбиране. Лесно е да съгласувате действията, думите и намеренията си с графика си.

В четвъртък се стремете да съобразите ценностите си с графика си. Помислете за завършване на задача или за справяне със ситуация, която сте отлагали.

Карта таро за четвъртък за Везни: Седем пентакли, обърната

Вашата дневна карта таро за четвъртък е Седемте пентакли, обърната, което е свързано с фрустрация, защото не получавате желаните резултати.

Везни, преодолейте всички нетърпеливи чувства, които се появяват днес. На 18 декември пренасочете усилията си към работа, която дава резултати, знаейки, че някои цели отнемат повече време от други.

Таро карта за четвъртък за Скорпион: Кулата, обърната

Скорпион, днешната карта таро за 18 декември е Кулата, обърната, която е за внезапни промени, които ви принуждават да вземете решение. В четвъртък това, което изглежда като неудобство за графика ви, може да се превърне в положително отклонение в правилната посока.

Осъзнайте какво се променя и вижте как да използвате непланирана ситуация във ваша полза.

Четвъртъчна карта таро за Стрелец: Десетка пентакли, обърната

Десетката пентакли, обърната, е за нездравословна семейна динамика, която се представя като възможности за изцеление и растеж.

От четвъртък можете да поставите под въпрос ценностите си и да сравните чувствата си с тези на другите.

Вижте какво има смисъл за вас, когато обмисляте промени във вашия поглед и перспектива. Ситуациите, които възникват на 18 декември, ви подтикват да предефинирате какво означава стабилност за вас, докато се справяте с остарелите семейни традиции

Картата таро за четвъртък за Козирог: Пет жезли, обърната

На 18 декември, Петте пръчки, обърнати, са свързани с преодоляване на конфликти, така че днес конфликтът се разрешава, когато дадете приоритет на справянето със ситуация, която влияе на фокуса ви.

Козирог, започвайки от този четвъртък, битките, които заслужават вашето внимание, ще ви помогнат да избегнете емоционалната умора, причинена от разсейване.

Значителна промяна във фокуса ви позволява да създадете мира, който желаете днес.

Таро карта за четвъртък за Водолей: Осмица пентакли

Водолей, твоята карта таро за днес е Осем Пентакли, която набляга на развитието на умения чрез методичен фокус и упорит труд.

В четвъртък се съсредоточете върху това, което искате да подобрите, тъй като повторението води до майсторство.

Може би това не е мястото, където е сърцето ви в момента, особено ако очаквате да заемете лидерска или преподавателска роля в бъдеще; засега обаче се отдайте изцяло на една единствена задача. Позволете на вашата последователност да докаже вашата отдаденост на високи постижения.

Четвъртъчна карта таро за Риби: Шест чаши, обърната

В четвъртък, Шестте пентакли са за това да се придържате към миналото заради това колко много забавление и удоволствие сте имали с приятели и семейство, особено в детството

И все пак, емоционалната зрялост изисква да насочите вниманието си към бъдещето.

Риби, носталгията може да помрачи преценката, така че от 18 декември реагирайте на настоящето, а не на спомените.