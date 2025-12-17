Любопитно:

КЗП започна проверки на банки за отпускане на студентски кредити

Във връзка с постъпили сигнали по повод на отпуснати кредити на студенти, Комисията за защита на потребителите (КЗП) започна проверки на всичките 23 банкови институции в страната, предоставящи такива кредити. Обект на проверките са сключени договори за кредити на студенти и докторанти с държавна финансова подкрепа и имат за цел отстраняването на неравноправни клаузи в типовите договори и Общите условия, прилагани от банките, съобщиха от КЗП.

Неравноправните клаузи увреждат икономическите интереси

Тази дейност е важен приоритет в работата на КЗП, тъй като наличието на неравноправни клаузи в договорите поставя потребителите в по-неизгодна позиция и уврежда икономическите им интереси, посочват още от Комисията за защита на потребителите.

За целта ще бъде извършен анализ на договорите, като при установяване на неравноправни клаузи ще бъдат изготвени препоръки до търговците, които в срок от 14 дни от уведомяването им имат възможност да коригират или да отстранят клаузите, обясняват от КЗП.

В случай, че търговец не се съобрази с препоръките на Комисията, се пристъпва към завеждане на колективен иск в съда за прогласяването на неравноправните клаузи за нищожни, уточняват от КЗП.

