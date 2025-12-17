Селена Гомес без грим: Отговор на неудобен въпрос развесели феновете (ВИДЕО)

Кой казва, че едно момиче не може да бъде напълно истинско и естествено? И знаменитостите са хора, нали? А Селена Гомес е сред известните, които се отличават с натурална външност и смело застава пред камера дори без грим. Така тя остава близка с феновете си, като е честна и открита както за кариерата си, така и за личния си живот. С едно скорошно видео обаче успя да развесели феновете си и да им предаде позитивна енергия с усмивката си.

Селена призна за кожен проблем

Селена Гомес внесе яснота относно рутината си за красота, след като отговори на коментар за навиците си за поддържане на външния вид. В публикация в Instagram Stories във вторник, 16 декември, звездата от "Only Murders in the Building", която се появи без грим във видеото, каза: "Някой ме разсмя, защото ме попита: "Как си бръснеш мустака?’". Казвайки това, тя не сдържа емоциите си и започва бурно да се смее отново.

Певицата с ирония подчерта, че няма дълга брада, а става въпрос за състояние на кожата. "Това е моята мелазма", призна тя. "Грижа се за нея и я лекувам, но да - тя е там."

Изглежда, че актрисата по никакъв начин не се е засегнала от неуместния и неудобен въпрос, а напротив: "Напълно го разбирам", добави тя. "От слънцето е", обясни 33-годишната певица, като насърчи последователите си да използват слънцезащитен крем.

Мелазмата е често срещан кожен проблем, свързан с появата на кафяви или синьо-сиви петна, особено по области на лицето, включително горната устна, а понякога и по шията, гърба и ръцете. Тя може да бъде причинена от излагане на слънчева светлина или радиация - ултравиолетова, видима или инфрачервена (топлинна) светлина, както и от хормонални промени.

През годините Гомес е приемала естествената си красота и открито е говорила за опита си с акне. "Забелязвам, че когато съм стресирана или нещо ме тревожи, се появяват повече пъпки, или ставам мързелива с рутината си, така че чувствам, че това просто се е превърнало в част от мен. И просто се справям с това, което имам в дадения ден", казва актрисата в епизод на "Vogue's Beauty Secrets", цитирана от "People".

"Когато се грижиш за кожата си, се грижиш за тялото, ума и душата си, просто защото мисля, че всичко е свързано", сподели тя, като добави, че слънцезащитният крем винаги ще бъде важна част от рутината ѝ заради диагнозата ѝ лупус.