Вижте къде на Балканите пенсионерите получават 217,5 милиона евро за Коледа

17 декември 2025, 17:27 часа 201 прочитания 0 коментара
Изплащането на годишната добавка към пенсията в Хърватия започва в петък, 19 декември, за над 1,22 милиона пенсионери, а размерът на годишната добавка за една година пенсионен стаж за 2025 г. е 6 евро, съобщи хърватската медия "Индекс", позовавайки се на Хърватския институт за пенсионно осигуряване (HZMO). Над 217,5 милиона евро са осигурени от държавния бюджет за годишната добавка на пенсионерите в страната, съобщи Хърватският институт за пенсионно осигуряване (HZMO) в изявление.

Кой ще получи добавка?

Плащането на годишната добавка принадлежи на всички получатели на пенсия за всяка календарна година, за която е изплатена пенсията. Размерът на годишната добавка към пенсията се определя като произведение от пълните години пенсионен стаж за определяне на пенсията в хърватското пенсионно осигуряване и стойността на годишната добавка, определена за една година пенсионен стаж, подчертаха те.

Пенсионният стаж за определяне на пенсията включва осигурителен стаж, осигурителен стаж с увеличена продължителност, специален осигурителен стаж, добавен осигурителен стаж и добавен осигурителен стаж, т.е. стаж, въз основа на който се определя размерът на пенсията.

Накрая, те отбелязват, че годишната добавка към пенсията е освободена от принудително изпълнение, не подлежи на данъчно облагане и не се зачита към прага на дохода за освобождаване от плащане на допълнителни здравноосигурителни премии. ОЩЕ: Решено: Влизаме в еврозоната с удължителен бюджет. Заплатите ще се индексират според инфлацията

Деница Китанова
