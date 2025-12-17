Недохранено 3-годишно дете почина в Гърция

Тригодишно дете беше обявено за мъртво при пристигането си в университетската болница в Александруполис в Североизточна Гърция, след като беше доведено от майка си в тежко недохранено състояние, съобщи гръцкото издание Kathimerini. Лекарите са наблюдавали признаци, съответстващи на продължително и екстремно недохранване. Бащата на детето, според съобщенията, работи в чужбина, докато майката живее в семейната резиденция с две други деца, пише още гръцката медия.

Властите са насрочили аутопсия, насрочена за сряда, за да се установи точната причина за смъртта.

Други подобни случаи на Балканите

Припомняме, че през декември 2024 г. полицията в Хърватия откри телата на две бебета, заровени в двора на къща край Вараждин, съобщи македонската медия "Телма". Разследването започнало след сигнал на местните жители, които забелязали недохранено дете в семейстото, което е открито живо, но в тежко здравословно състояние. По разпореждане на компетентния съд е извършена ексхумация и са намерени телата на двете деца.

Причината за смъртта ще бъде определена от аутопсия, но според медиите в страната двете бебета вероятно са умрели от глад.

В системата нямало данни за тях, поради което се предполага, че са родени вкъщи и никой не е съобщил за раждането им. "Очевидно ражданията са извършвани самостоятелно в домашни условия, а децата не са били вписани в регистрите и регистрите и изобщо не е имало информация за съществуването им", каза министърът на вътрешните работи Давор Божинович, допълва сръбската медия Blic. Местните власти потвърдиха пред хърватските медии, че родителите на децата са арестувани. Някои от тях пишат за съмнения за секта, защото и двамата отказват да говорят и да четат Библията. ОЩЕ: Умрели от глад: Полицията откри телата на две бебета в Хърватия