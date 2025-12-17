Войната в Украйна:

Patriot, дронове, гаубици: Германия и Украйна с оръжейни сделки за 1,2 млрд. евро

17 декември 2025, 18:01 часа 355 прочитания 0 коментара
Парламентарната бюджетна комисия на Германия одобри на 17 декември над 50 милиарда евро за отбранителни договори през следващите няколко години, защото войната на Русия в Украйна оказва натиск върху страната да увеличи военните си разходи. В изявление пред медиите в Берлин министърът на отбраната Борис Писториус заяви, че решението поставя правителството и парламента на път да изпълнят амбициозните си ангажименти в областта на отбраната.

Пакетът, който е най-големият досега за германските въоръжени сили, включва танкове, дронове, сателити, униформи и др.

Какви проекти са предвидени?

Според законодателите от комисията, цитирани от Reuters, планът обхваща следните проекти:

  • Около 21 милиарда евро за военно облекло и лично оборудване за до 460 000 войници и 80 000 цивилни служители;
  • Поръчка на стойност 4,2 милиарда евро за увеличаване на флота от бронирани бойни машини Puma с 200 броя, включително симулационни системи за обучение;
  • Около 1,5 милиарда евро за осем дистанционно пилотирани самолета, известни като MQ-9B SeaGuardian, за откриване на подводници, с помощта на Агенцията за подкрепа и доставки на НАТО;
  • Около 1,55 милиарда евро за разширяване на системата за противовъздушна отбрана Patriot;
  • Около 1,76 милиарда евро за сателитна система за наблюдение, известна като SPOCK, за подпомагане на германска танкова бригада, разположена в Литва;
  • Около 1,3 милиарда евро за наземната система за противовъздушна отбрана IRIS-T SLM, използваща управляеми ракети;
  • Около 450 милиона евро за модернизиране на ракетната система Taurus (ракети с голям обсег).

Германия и Украйна подписаха споразумения за 1,2 млрд. евро

Министърът на отбраната на Украйна Денис Шмигал обяви засилване на сътрудничеството в областта на отбраната с Германия - били са подписани редица нови важни споразумения на стойност над 1,2 млрд. евро. Те касаят дългосрочна доставка на резервни части за системите за противовъздушна отбрана Patriot, което ще позволи по-бързото ремонтиране, модернизиране и възстановяване на съществуващите комплекси.

Споразуменията засягат и закупуването на украински дронове на стойност 200 млн. гривни, или около 4 млн. евро.

Това е и най-големият артилерийски проект за производството на 200 броя самоходни оръдия „Богдана“ на новото шаси „Зетрос“  - с обща стойност 750 млн. евро за увеличаване на артилерийските възможности на Украйна.

Също така съвместното производство на украински безпилотни летателни апарати Linza се реализира в сътрудничество с украинската компания Frontline Robotics и германската компания Quantum Systems в рамките на инициативата Build with Ukraine. Тези дронове ще осигурят по-широко тактическо разузнаване.

Освен това са били подписани договори за непрекъснато доставяне на най-новото оборудване за електронна война на тактическо ниво.

„Благодарение на споразуменията между президента на Украйна Володимир Зеленски и канцлера на Германия Фридрих Мерц, Германия се ангажира да отпусне 11,5 милиарда евро за подкрепа на Украйна през следващата година“, написа Шмигал и добави: „Особено ценим доставката на двете обещани системи Patriot и 9-ата IRIS-T. Това ще спомогне за защитата на украинските градове и ще укрепи европейската сигурност“.

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Германия война Украйна оръжие Украйна
