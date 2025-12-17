Извънредна ситуация на държавно ниво е обявена в Одеса

В Одеса и в областта е обявена извънредна ситуация на държавно ниво след масираната руска атака по енергосистемата. Решението е взето на заседание на комисията по техногенна и екологична безопасност и извънредни ситуации към областната военна администрация, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в телеграм канала си.

Вследствие на руските атаки повече от три дни са нарушени нормалните условия на живот на над 50 000 жители в региона.

Още: Русия удари турски кораби в Одеса, Украйна отговори с атака по петролна рафинерия (ВИДЕО)

Част от средствата от резервния фонд ще бъдат насочени към общините за попълване на запасите от горива и смазочни материали, за да се осигури непрекъснатата работа на генераторите, които захранват болници, училища, пунктове за временно настаняване и други жизненоважни учреждения.

С отделно решение комисията е възложила на ръководителите на военни администрации, на кметовете и на органите на Националната полиция да проведат превантивна и разяснителна работа с предприемачите за нуждата от ограничаване до минимум на празнични и декоративни осветления, за да се пести електроенергия за населението и за обектите от критичната инфраструктура.

Припомняме, че в Одеска област живеят над 150 000 души етнически българи и според последното официално преброяване в Украйна те са третата по численост етническа общност в региона. В самата Одеса живеят около 50–60 хиляди българи.

Части от Одеса са без ток и вода след руски удар, фатална атака в Павлоград (СНИМКИ)