Примамвали деца през социалните мрежи: Арести в Сърбия за детска порнография

17 декември 2025, 17:59 часа 364 прочитания 0 коментара
Като продължение на акцията "Армагедон" сръбската полиция арестува осем души, заподозрени в престъпления, свързани с показване, придобиване и притежаване на незаконно съдържание, както и за злоупотреба с непълнолетни, прекъснати в интернет, предаде македонската медия "Плюс Инфо". Задържаните са на възраст от 24 до 64 години, а между тях има е един чуждестранен гражданин. 

При претърсвания на места и други помещения, за които има съмнения, са открити цифрови материали на електронни устройства, които според властите са доказателство за тежко насилие над малолетни и непълнолетни.

Как са примамвали деца?

Трима от заподозрените са отваряли фалшиви профили чрез социални мрежи и комуникационни приложения, представяйки се за непълнолетни момичета, след което са осъществявали контакт с други непълнолетни лица, от които са искали и получавали незаконно фото и видео съдържание.

Повече за акция "Армагедон"

Акция „Армагедон“ е средногодишна специализирана полицейска операция, насочена към откриване и злоупотреба с криминални дела, свързани със злоупотреба с деца и малолетни в онлайн пространството.

В рамките на действията полицията непрекъснато следи дейностите в интернет, социалните мрежи и комуникационните приложения, като целта е установяване на лица, които използват фалшиви профили и извършват противоправни действия по нараняване на непълнолетни.

Според сръбското министерство на вътрешните работи последната фаза на акцията е реализирана и е част от разширяването на международната операция за предотвратяване на онлайн злоупотреби и укрепване на международното сътрудничество в тази област. ОЩЕ: При акция в десетки държави: Разбиха най-голямата платформа за порно с деца

