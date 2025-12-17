Еди Рама чисти баджанаците от партията си

Лидерът на управляващите социалисти в Албания и настоящ министър-председател Еди Рама „активира метлата“, за да почисти непотизма в редиците на партията, или с други думи шуробаджанащината, пише македонската медия brif.mk. По негово предложение в партията е сформирана етична комисия, която ще следи за евентуални случаи на непотизъм в партията, а ще бъде ръководена от Линдита Никола, бивш председател на парламента и бивш министър на образованието.

Причината са назначенията в държавата

Премиерът Еди Рама предупреди колегите си за наличието на непотизъм, тъй като според него е имало много случаи на назначаване без заслуги в министерства и други държавни институции.

"Човек трябва да бъде оценяван по заслуги. Депутати, министри, директори, които допускат нередности, за да настанят някого, не искат да знаят, че това е нож в гърба на техните родители или баби и дядовци, които избират да гласуват за СП. Опитът да се смекчат последиците от непотизма е като да влезеш в мрежа, по-коварна от тази на паяк. Комисията по етика ще направи това, ще определи рамката и ограниченията. Тази работа е жертва, а не привилегия", каза Рама на последната среща, проведена с парламентарната група на партията.

При обявяването на новината, медиите заявиха, че след многобройните скандали, в които депутати, директори и министри са замесени в корупция, и все по-честите обвинения от граждани в непотизъм при заетостта, Рама ще прочисти партията от безотговорни и небрежни членове с „железен юмрук“. ОЩЕ: Опозицията в Албания готви протести