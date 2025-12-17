Растения, които да наторите тази зима с дървесна пепел

Дървесната пепел, оставена в камината или след огън, често се пренебрегва като естествен тор. Всъщност обаче тя е безценен инструмент за обогатяване на почвата, подобряване на здравето на растенията и добивите. Когато се прилага правилно, дървесната пепел осигурява мощна комбинация от калий, калций и микроелементи, които спомагат за укрепване на клетъчните стени на растенията, засилват устойчивостта на болести и подпомагат цъфтежа и плододаването. Дървесната пепел е и естествено алкална поради високата си концентрация на калциев карбонат. Когато се добави към киселинни почви, дървесната пепел повишава нивото на pH, което ги прави по-алкални.

Дървесната пепел не е полезна за всички растения , така че е важно да знаете кога е подходящо да се използва. Растенията, които обичат киселинна почва, например, ще бъдат увредени от повишената алкалност. Независимо дали отглеждате зеленчуци, овощни дървета или декоративни растения, разбирането защо киселинността на почвата е важна и как да използвате дървесна пепел за коригиране на дисбаланса може да ви помогне да получите по-здрава почва, повече цъфтеж и по-големи реколти в градината си.

Домати

Сочните летни домати (Solanum lycopersicum) изискват много хранителни вещества и виреят, когато pH на почвата е неутрално до леко алкално. Дървесната пепел осигурява калций и калий, две хранителни вещества, които са важни за развитието на плодовете. Добавянето на калций и поддържането на правилното pH на почвата също може да помогне за предотвратяване на гниене на цветовете, често срещано заболяване при доматените култури. Дървесната пепел трябва да се нанесе леко около основата или да се втрие в почвата преди засаждане за най-добри резултати. Не забравяйте да полеете обилно след нанасяне.

Чушки

Точно както доматите, много сортове чушки (Capsicum) ще се възползват от хранителния тласък, който дървесната пепел осигурява. Калият и фосфорът от дървесната пепел спомагат за увеличаване на добива на плодове от растението. Освен това, ако почвата ви е от киселинната страна, това може да подобри наличието на хранителни вещества. Умереността е ключова, когато добавяте дървесна пепел към зеленчуковата си градина. Не бива да увеличавате pH на почвата твърде много, така че добавяйте по малко.

Алиуми

Знаете ли, че лукът и чесънът са родствени? Сортовете лук и чесън са част от рода Allium . Алиумите се нуждаят от неутрална до леко киселинна почва, за да виреят, така че ако почвата ви е много киселинна, дървесната пепел може да помогне. Алиумите също се нуждаят от калий, за да предотвратят болести, а дървесната пепел е полезна и тук. Признаците за недостиг на калий при алиумите включват дебели шийки, меки луковици, тънки кожи и кафяви върхове на листата.

Кръстоцветни

Точно както лукът и чесънът са свързани, зеленчуците като зелето, броколите и карфиола са част от едно семейство - Brassica. Brassica виреят добре в леко алкални, богати на хранителни вещества почви. В киселинни почви, Brassica може да развие често срещано заболяване, наречено плаунов корен. Симптомите на плаунов корен включват забавен растеж, лилава листа и подута коренова система. Brassica също се нуждаят от много хранителни вещества, като магнезий, калий и калций, които дървесната пепел може да осигури. В резултат на това тези тежко подхранващи зеленчуци се възползват от леко торене с дървесна пепел преди засаждане.

Спанак

Създаването на оптимални почвени условия е ключово за отглеждането на успешна реколта от спанак (Spinacia oleracea). Спанакът се нуждае от неутрална до леко киселинна почва, за да вирее. В прекалено киселинни почви пепелта може да помогне за повишаване на pH към неутрално, което често подобрява усвояването на хранителни вещества. Въпреки това, тъй като дървесната пепел може да промени хранителния баланс, тя трябва да се използва внимателно, особено ако почвата вече е близо до неутрална. Спанакът е и богат хранителен материал, така че в случаите, когато е необходима корекция на pH, дървесната пепел може също да помогне за добавяне на калий.