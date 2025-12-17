Как да удължите живота на акумулатора през зимата

Капацитетът на автомобилния акумулатор спада значително през зимата и всяко стартиране на двигателя изразходва значително количество енергия. Ниските температури, кратките пътувания в града и постоянно работещите отоплителни системи натоварват допълнително батерията. А именно нейното състояние определя дали автомобилът ще стартира в студен ден.

За да се поддържа зарядът на акумулатора, се препоръчва да се правят дълги пътувания извън града. След стартиране на двигателя, оставете колата да работи на празен ход 5-10 минути, без да включвате енергоемки компоненти. При температури под -30 градуса по Целзий е най-добре да извадите акумулатора за една нощ и да го занесете на топло място. При автомобили с ръчна скоростна кутия, натиснете съединителя преди стартиране.

Не въртете стартера за повече от 5-7 секунди. Ако двигателят не запали, изчакайте около минута, за да възстановите енергията на акумулатора. Многократните последователни опити за стартиране значително разреждат батерията.

Преди зимата е добре да оцените състоянието на акумулатора. Средният живот е от 3 до 7 години, като корпусът трябва да се провери за пукнатини и подуване. Напрежението на клемите при изключен двигател може да се измери с мултицет. Показание от 12,6-12,8 V показва пълно зареждане, около 12,4 V показва загуба на заряд, а стойности около 12 V и по-долу показват дълбоко разреждане.

За региони със студени зими се препоръчва използването на моторни масла с нисък зимен индекс (0W или 5W), ако е одобрено от ръководството за употреба на автомобила. Тези масла поддържат течливост в студено време и улесняват стартирането, а това означава и увеличаване на живота на акумулатора.