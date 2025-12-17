Пореден развален годеж след "Ергенът: Любов в рая"

Още един годеж бе развален след края на риалити формата "Ергенът: Любов в рая". Красимир и Киара се появиха в телевизионния ефир заедно за първи път след шоуто, за да разкажат в "Преди обед" за причините, които са довели до бързата им раздяла. "След като приключи финалът, разбрах, че извън предаването няма как да продължим.", обясни Киара и подчерта, че все пак е дала шанс на Красимир.

Нападки в ефир

Певицата направи и шокиращо признание: "Започна да ми предлага да заложим въпросния пръстен, да го продадем и да си разделим парите".

"Пълни глупости!", прекъсна я бизнесменът.

"Не са. В случая дадох шанс, реших да пробвам. Но постоянно имах участия в работен план. Много пътувах.", обясни блондинката и допълни, че раздялата е дошла по съвсем естествен начин в ежедневната рутина.

В отговор на коментарите на вече бившата си половинка, Красимир заяви, че е готов дори да се подложи на детектор на лъжата, за да се разбере истината.

Нападките между двамата продължиха.

"По принцип съм джентълмен и нямаше да коментирам тази ситуация, но в този случай няма да съм. Щях да си замълча, но ти го направи на въпрос", каза Красимир.

Той с ирония изтъкна и друга причина за раздялата, обяснявайки че не е спонсорирал певицата - "Нямам продуцентско студио да ѝ продуцирам клиповете. Може би това беше една от причините за раздяла".

Липсата на комуникация между двамата също оказала влияние и това накарало Киара да сложи край. "Казах си, че приключихме".