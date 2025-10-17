Таро хороскоп за 18 октомври

Научете какво ви очаква тази събота, 18 октомври 2025, според зодията.

Днешната карта таро за Овен: Паж с мечове

Овен, ти си любопитен човек с изострена жажда за знания и мъдрост. Така че не е изненадващо, че винаги си в крак с най-новите подкасти, книги или интервюта, както и с всичко останало, което се случва по света.

Днешната карта таро, Пажът на мечовете, ви насърчава да поддържате ума си остър и да приемате предизвикателства. От днес може да се сблъскате с разрешим проблем. Не се крийте от него и не го избягвайте; вместо това, останете любопитни. Нека ви помогне да откриете това, което не знаете; ще научите нещо ново.

Днешната карта таро за Телец: Осмица мечове, обърната

Телец, всички прекрасни черти и характеристики, които притежаваш, имат своето място в живота, но може и ще има момент, когато силна част от теб се превръща в слабост.

Решителност? Може да бъде твърдост. Упоритост? Може да се превърне в инат. Смелост? Може да се разглежда като арогантност или гордост.

Предизвикателството е представено пред вас чрез Осемте мечове, обърнатото таро, тъй като ви насърчава да мислите извън обичайното си. Може да си мислите, че сте разбрали всичките си убеждения. Въпросът на деня е какво ще стане, ако не го направите?

Днешната карта таро за Близнаци: Императрицата

Близнаци, вие имате всичко необходимо, за да бъдете щастливи, и имате много повече да дадете на другите. Бъбрите, защото обичате да споделяте идеи.

Посланието към вас от таро на Императрицата е да търсите начини да насочите добротата си към работа, приятелства или реципрочни взаимоотношения.

Вие сте открито изразителни, защото вярвате, че ако можете да помогнете само на един човек, оказвате положително влияние върху света. Вие сте дарител и винаги мислите как да извлечете максимума от времето, талантите и енергията си.

Можеш и ще го направиш!

Днешната карта таро за Рак: Асо на пентаклите, обърнат

Рак, едно от нещата, които те отличават, е, че си много предпазлив човек. Не обичаш да правиш прибързани заключения. Предпочиташ да се ориентираш и да мислиш за бъдещето. Искаш да си сигурен, че не бързаш и не се насочваш към грешка, която не можеш да поправиш.

Но Асо Пентакли, обърнат, е покана да поемеш риск, Рак. Казва ти да опиташ нови неща и да не се страхуваш от това, което ще донесе бъдещето. Да, може да се наложи да направиш някои корекции, но ще се учиш и ще растеш. Пътуването ще си заслужава.

Днешната карта таро за Лъв: Седем чаши

Лео, знаеш в дъното на душата си, че си предопределен за по-големи неща. Ти си вечно надежден. Винаги си оптимист. Има част от теб с неугасим дух.

Може да не знаете от какво се нуждаете, за да сбъднете мечта, но липсата на знания само разпалва пламъците на желанието ви да разберете нещата.

Седемте чаши са обещаваща поличба, че надеждата ви няма да остане без разрешение. Вашето самозаблуждание е като мантра, с която молите вселената да се намеси във ваша полза. Говорете от сърце днес и ще видите как цялата вселена ще се промени, за да ви помогне да получите това, което искате в живота.

Днешната карта таро за Дева: Двойка жезли, обърната

Дева, не всички решения трябва да се вземат в момента. Дори ако ви помолят да изберете една опция пред друга в този момент, в крайна сметка зависи от вас да направите това, което смятате, че е във ваш най-добър интерес. Вашият зодиакален знак е критичен мислител и когато става въпрос за оценка на опциите, вие сте от най-високо ниво.

Днешната обърната карта таро, Двойка жезли, ви предупреждава, че понякога можете да се объркате в съмнения за себе си поради прекалено обмисляне. Ако се хванете да се съмнявате толкова много, че се чувствате объркани, направете пауза. Намерете нов начин за оценка на проблема, за да можете да го решите.

Днешната карта таро за Везни: Шест чаши

Везни, живееш ли в миналото, настоящето или бъдещето? Ако се хващаш, че постоянно говориш за нещата, които си правил преди, или за това, което си бил на друго място във времето, картата таро „Шест чаши“ те предупреждава да спреш. Възможно е да задържаш бъдещето си поради носталгия.

Помислете за преосмисляне на мислите и идеите си в настоящия момент. Въздържайте се от разговори, в които вашият принос изглежда рефлексивен. Запитайте се дали добавяте стойност.

Днешната карта таро за Скорпион: Тройка мечове

Ау, Скорпион. Наскоро преживя ли раздяла или имаш връзка, която те кара да се чувстваш невидим или несигурен?

Тройката мечове е огледало, което отразява сърцераздирателно трудна ситуация. Чувствате ли се сякаш сте били предадени или разочаровани от някого, когото обичате?

Искате ли никога да не е бил казано нещо нелюбезна или нелюбезно? Днешната карта таро ви напомня да подхранвате сърцето си, за да го превърнете в пълнота; не бързайте обаче. Отделете толкова време, колкото ви е необходимо.

Днешната карта таро за Стрелец: Осмица жезли, обърната

Чувството за заседналост може просто да означава, че сте попаднали в положение, в което комфортът ви е оставил немотивирани за промяна.

Може да си мислите, че статуквото е достатъчно добро или че опитването на нещо ново е негативно. Обаче, Осемте жезли, обърнати, ви съветват да забавите темпото. Помислете какво правите.

Опитването на нещо ново може да бъде полезно за вас. Изтласкани сте извън зоната си на комфорт. Принудени сте да мислите за това, което предстои, и да не се тревожите.

Днешната карта таро за Козирог: Асо чаши, обърната

Козирог, ти си винаги фокусиран върху работата, успеха и напредъка. Стремиш се да успееш и усилията ти изискват значително количество от твоята енергия.

Асото на чашите, обърнато, ви предупреждава да не потискате чувствата си. Не е нужно да оставяте чувствата си на заден план, за да успеете в живота. Опитайте се да бъдете в хармония със сърцето си, както и със страстта си.

Днешната карта таро за Водолей: Колесницата

Водолей, имаш страна в себе си, която хората не винаги успяват да видят - амбициозната, жадна за власт страна, която иска това, което и ти искаш, когато го искаш. Днес може да почувстваш нужда да докажеш амбицията си на онези, които са подценили потенциала ти.

Колесницата ви дава зелена светлина да работите усилено и да не се отказвате от целта си. Готови сте да запретнете ръкави и да се захванете за работа. Амбициозната ви страна е неутолима.

Днешната карта таро за Риби: Кралица на чашите, обърната

Риби, бъдете себе си. Не позволявайте на никого да казва, че чувствителната ви страна е всъщност емоционална нужда или незрялост. Вие сте емоционален човек и улавяте енергията на стаята, когато влезете. Няма нищо лошо в това да имате отворено сърце. Създадени сте да бъдете такива и това просто няма да се промени.

Днешната Дама на чашите, обърната, подсказва, че душата ви е като отворена книга в момента. Това, което чувствате днес, е сигнал да си дадете любов и по-нежна грижа. Лекът за приемане на всички чувства е да подхранвате сърцето си, за да остане силно.