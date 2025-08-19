Таро хороскоп за 19 август 2025

Научете какво ви очаква този вторник, 19 август 2025, според зодията.

Днешната карта таро за Овен: Тройка жезли

Овен, вие харесвате промяната и я приемате бързо. Няма да искате да правите компромис с нуждата си от нови начала или чисти начала.

Още: Идващото новолуние носи изключително щастие в живота на 3 зодии

Може да почувствате желание да се установите на 19 август, но тъй като това не е вашата скорост, ще изберете инерцията пред всичко останало.

Тази нагласа може да ви накара да направите нещо самостоятелно, но като един от най-независимите зодиакални знаци в астрологията, може би ще предпочетете това този вторник.

Днешната карта таро за Телец: Паж с мечове, обърнат

Телец, отминаха дните, когато си позволявахте да пропуснете съобщение или да не се свържете с някого. На 19 август може да решите да удвоите усилията си върху комуникацията и технологиите.

Още: Хороскоп за днес, 19 август: Щастлив вторник очаква Водолеите, но Девите няма да имат поводи за радост

С края на ретроградния Меркурий, това е идеалното време да пазарувате смартфон. Може да откриете това, от което се нуждаете, за да подобрите комуникацията между колегите си. Помислете за безопасността и поверителността като основен приоритет в момента.

Днешната карта таро за Близнаци: Сила

Близнаци, едно нещо, което може да ви запомни на 19 август, е колко силни искате да бъдете физически, психически, емоционално и духовно.

Така че, ако сте се отказва от упражненията си, може би е моментът да удвоите усилията си и да започнете нова тренировъчна рутина.

Още: Аспект на деня и фаза на луната на 19 август 2025 г. Предстои ви битка

Винаги, когато започвате нов режим, има период на адаптация. Умът ви може да ви казва да не се занимавате, но можете да го преодолеете със силна доза решителност и упоритост. Справите се с това.

Днешната карта таро за Рак: Четири мечове

Рак, вие не се предавате лесно под напрежение; вие сте човек и имате естествена реакция на стрес като всички останали, но не позволявате на трудностите да ви вземат връх. Днешната карта таро, Четворката на мечовете, показва период на неспокойствие и вие ще откажете да му позволите да ви изтощи.

На 19 август фокусът ви ще бъде върху изпълнението на обещанията ви, независимо от обстоятелствата. Ще намерите начин да изпълните нещата, които сте обещали да постигнете в дневния си ред, и това е краят на плана.

Още: Хороскоп за утре, 19 август: Раците ще имат късмет, а Козирозите ще разменят "сливи за смет"

Днешната карта таро за Лъв: Крал на мечовете

Лъв, твоята карта таро за август е Кралят на мечовете и символизира твърд фокус върху това какво е истината и как да приложиш нейната мъдрост в живота си.

Днешната фиксирана енергия е идеална за това, от което се нуждаете, тъй като ще ви помогне да избегнете поддаването на натиска от страна на връстниците, за да угодите на другите или да правите неща единствено заради харесванията в социалните мрежи или в реалния живот. Вместо това, вашият вътрешен компас е това, което ще следвате.

Днешната карта таро за Дева: Кралица на пентаклите, обърната

Още: Новолуние на 23 август 2025 г. - Важни съвети за всички зодии

Дева, само ти знаеш от какво имаш нужда, за да се чувстваш отпочинала и оценена, така че е най-добре да си първата, която ще се погрижи да го получиш.

Основният фокус на вашата карта таро за 19 август е върху грижата за себе си, но въпреки това обърнатата Дама на пентаклите показва, че не обръщате толкова внимание на тази област от живота си, колкото бихте искали.

Може да кажете, че не ви е нужно, но не е така. Посланието за днес е да се опитате да не оставяте почивката на заден план. Приоритизирайте.

Днешната карта таро за Везни: Колесницата, обърната

Още: Най-големите късметлии на зодиака през седмицата от 18 до 24 август 2025

Везни, вашата карта таро, Колесницата, обърната, подсказва, че избягвате проблем, защото чувствате, че не е ваш, за да се справите с него. Възможно е обаче проблемът да е повече, отколкото осъзнавате в този момент.

Може да ви се стори по-лесно да обвинявате някой друг за даден проблем, особено ако се чувствате като жертва на случилото се. На 19 август може да се съпротивлявате да поемете отговорност за своята роля поради емоционална сляпа зона и е най-добре да се изправите срещу този проблем. Може да се наложи да поемете известна отговорност, за да разрешите въпроса.

Днешната карта таро за Скорпион: Седем жезли, обърната

Скорпион, има време и място за всичко, а това включва и това да знаеш кога да се откажеш и кога да упорстваш в борбата с проблема докрай. Седемте жезли, обърната карта таро, разкриват чувство на претоварване и може да си мислиш, че все пак трябва да продължиш напред.

Още: Седмичен ТАРО хороскоп за всяка зодия, 18 - 24 август 2025

Може би ще работите усилено до степен на физическо изтощение. На 19 август помислете за алтернативния път. Може да имате повече енергия, за да опитате отново утре. Посланието от таро днес е да си вземете почивка.

Днешната карта таро за Стрелец: Шест чаши, обърната

Стрелец, можеш да бъдеш доста сантиментален човек и когато започнеш да изпитваш носталгия по миналото, мислите за това, което си правил преди, могат да завладеят ума ти.

Днешната карта таро за 19 август, обърната Шест чаши, е за справяне с негативните спомени, за да можете да се излекувате от тях. Днес помислете за разговор с някого, на когото имате доверие, за да започнете лечебния процес на възстановяване и разрешаване на проблеми.

Още: Научете най-щастливия ден от седмицата за всяка зодия, 18 - 24 август 2025

Днешната карта таро за Козирог: Осмица пентакли

Вие сте страхотни в това да знаете какво трябва да се направи и кога. Така че, когато имате таро Осем Пентакли, това е индикатор за повтаряща се работа за овладяване. Все още се учите как да правите нещо, така че то да се вкорени в ума ви и да се случва почти автоматично.

Днес, на 19 август, устоявайте на желанието да вярвате, че скуката е причина да се откажете. Това може да е знак, че това, което искате, е близо до завършване.

Днешната карта таро за Водолей: Пет чаши, обърната

Водолей, можете да разберете кога ситуацията ви се подобрява, а Петте чаши, обърнати, са знак, че това се случва. От 19 август започвате процеса на възстановяване от финансови проблеми.

Можете да видите какво работи и какво не, за да направите правилния избор и да минимизирате рисковете. Обръщането на внимание на моделите, които правят една връзка, проект или друго нещо, върху което работите, успешно, е това, което ще проработи.

Днешната карта таро за Риби: Осмица мечове

Вярвате ли, че сте заседнали? Риби, понякога ограниченията са самоналожени и са част от това, на което сте били учени в миналото. Днешното послание от Осемте мечове е да пренапишете историята на живота си, започвайки с думите, които казвате на себе си.

Увеличете нежността и бъдете ободряващи, когато чувствате, че мечтите ви са невъзможни. Как това променя начина, по който виждате своя потенциал?