Конституционният съд ще се занимава с отнетите правомощия на Радев в службите

Конституционният съд допусна за разглеждане три дела, с които се оспорва отнемането на правомощията на президента при назначаването на ръководителите на специалните служби. Решението е взето единодушно от всички 12 съдии, участвали в заседанието.

Производствата са образувани по искания на народни представители от 51-вото Народно събрание, които атакуват конституционосъобразността на приетите в последно време законодателни промени. С тях бе изменен редът за избор на председателите на ДАНС, Държавна агенция "Разузнаване" и Държавна агенция "Технически операции". Още: "Някои имат 75 поправки в Конституцията, ние имаме 75 погазвания на Конституцията. Киселова да подаде оставка": Анализ

До момента ръководителите на тези структури се назначаваха с указ на президента по предложение на Министерския съвет. С новите текстове обаче правомощието за избора им се прехвърля пряко на Народното събрание, отново по предложение на правителството. Наред с това бе увеличен и броят на заместник-председателите в агенциите – от двама на трима.

Как се стигна дотук?

Законодателните промени бяха приети по ускорена процедура с гласовете на ГЕРБ, "ДПС-Ново начало", БСП и ИТН. Те последваха отказа на президента Румен Радев да издаде указ за назначаването на предложения от кабинета Деньо Денев за председател на ДАНС, като държавният глава аргументира решението си с връзки на кандидата с Делян Пеевски. Още: Десислава Атанасова и КС ще проверяват дали кабинетът "Желязков" е избран законно

Румен Радев наложи вето върху приетите текстове, но то бе отхвърлено от парламентарното мнозинство.