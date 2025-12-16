Войната в Украйна:

Конституционният съд ще се занимава с отнетите правомощия на Радев в службите

16 декември 2025, 18:30 часа 230 прочитания 0 коментара
Конституционният съд ще се занимава с отнетите правомощия на Радев в службите

Конституционният съд допусна за разглеждане три дела, с които се оспорва отнемането на правомощията на президента при назначаването на ръководителите на специалните служби. Решението е взето единодушно от всички 12 съдии, участвали в заседанието.

Производствата са образувани по искания на народни представители от 51-вото Народно събрание, които атакуват конституционосъобразността на приетите в последно време законодателни промени. С тях бе изменен редът за избор на председателите на ДАНС, Държавна агенция "Разузнаване" и Държавна агенция "Технически операции". Още: "Някои имат 75 поправки в Конституцията, ние имаме 75 погазвания на Конституцията. Киселова да подаде оставка": Анализ

До момента ръководителите на тези структури се назначаваха с указ на президента по предложение на Министерския съвет. С новите текстове обаче правомощието за избора им се прехвърля пряко на Народното събрание, отново по предложение на правителството. Наред с това бе увеличен и броят на заместник-председателите в агенциите – от двама на трима.

Как се стигна дотук?

Законодателните промени бяха приети по ускорена процедура с гласовете на ГЕРБ, "ДПС-Ново начало", БСП и ИТН. Те последваха отказа на президента Румен Радев да издаде указ за назначаването на предложения от кабинета Деньо Денев за председател на ДАНС, като държавният глава аргументира решението си с връзки на кандидата с Делян Пеевски. Още: Десислава Атанасова и КС ще проверяват дали кабинетът "Желязков" е избран законно

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Румен Радев наложи вето върху приетите текстове, но то бе отхвърлено от парламентарното мнозинство.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
ДАНС Конституционен съд Румен Радев спецслужби ДАР
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес