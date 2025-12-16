Селекционерът на България коментира скандала с Вуцов и разкри разговор с Де ла Фуенте

Селекционерът на националния отбор по футбол на България Александър Димитров гостува при колегите от Sportal.bg. Специалистът говори за скандала с вратаря на Левски Светослав Вуцов, който не е в добри взаимоотношения с щаба на "лъвовете" и към настоящия момент не е част от състава на "трикольорите". Специалистът определи действията на стража като грешка на младостта. Освен това Димитров разкри, че всъщност разгромът от Турция му е натежал много, но не го е показал.

Александър Димитров: Докато сме били във въздуха, е излязла тази декларация

"Случаят със Светослав Вуцов дойде отникъде. Прибирахме се от Испания, докато сме били във въздуха е излязла тази декларация. Ако има изобщо проблем, нормалното е да се говори вътре. За мен проблем няма. Имахме две срещи след това, не е тайна. Последно беше преди сбора за Турция и Грузия. Тогава се видяхме за последно. Той е взел своето решение, уважаваме го. Понякога младите действат емоционално, приемаме го като грешка на младостта. Вратите на националния отбор са отворени. Тези, които не искат, уважаваме тяхното решение. Има време до следващите мачове, Левски върви много добре в шампионата, футболистите трябва да са концентрирани в своите клубове. Искаме да постигнем резултати, работил съм с почти всички играчи, изградил съм чисти и коректни отношения с всеки. Имаме си доверие, казваме си нещата", заяви Димитров пред Sportal.bg.

"Това че не бяхме побеждавали една година, тежеше. Аз нямах такава загуба в кариерата си, с такъв резултат. Опитвах да не ми личи, да не правим трагедии, но много ме заболя от тази загуба. Не ме интересува какво ще повлияе на моя имидж, интересуват ме момчетата", каза той.

"После дойде мачът с Испания, която е фаворит номер 1 за световното първенство. Това ми е най-дългият мач в живота! Такава доминация, пресата и контра пресата на испанците, сгъстените пространства, не ти дават възможност да поемеш дъх, уникален отбор с уникален треньор. С него поговорихме. Каза, че това, че е работил с тези играчи в долните гарнитури му помага страшно. Каза да се опра на това нещо, че това е пътят. Поговорихме в тунела за тези неща", разкри националният селекционер.

ОЩЕ: Българинът, който свали ските след олимпийските игри и обу бутонките, за да играе на две световни първенства