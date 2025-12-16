Войната в Украйна:

Руслан Стефанов за Бюджет 2026: Няма доверие в политическия елит и се предпочита по-малко пари да бъдат преразпределени

16 декември 2025, 18:49 часа 251 прочитания 0 коментара
Днес бюджетната комисия прие удължаването на финансовата рамка за настоящата година. Така се удължава действието на трите основни бюджета - на държавата, на общественото осигуряване и на Здравната каса - до приемане на нова, официална план-сметка на държавата. Очаква се утре удълженият бюджет да влезе в пленарна зала.

Руслан Стефанов, главен икономист на Центъра за изследване на демокрацията, коментира удължената план-сметка и възможните ходове пред правителството. „От гледна точка на политическата икономия, разбира се, удължителният бюджет е по-правилният. Начинът на правенето на бюджет не е много променено за последните 20 г. и основният недостатък на всички бюджети, включително на вторият такъв, е липсата на ясни приоритетни политики“, каза той в предаването „Лице в лице“ по bTV.

И докато БСП го определиха като „социален“, синдикатите казват, че хората си очакват увеличенията. „Не става ясно как България ще расте, откъде ще идват в бъдеще данъците, тези допълнителни данъци кой ще ги създаде и как. Социалните плащания са гарантирани (и във втория вариант на бюджета – бел.ред.), но аз бих казал, че те по никакъв начин не се отличават от последните 10 бюджета – те следват една логика по един начин – увеличаваме социалните плащания, за да държим избирателите щастливи“, уточни той.

По думите му въпреки протестирането на синдикатите, по-добрият вариант все пак е удължаването на план-сметката с контрол върху харченето. „Това в случая е ясното послание и на хората, и на протеста. Няма доверие в политическия елит и общо взето се предпочита по-малко пари да бъдат преразпределени през бюджета. Това обаче не е политика – нито социална, нито на политизиране на това какво търси бюджетът като развитие“, каза той.

На въпрос дали да очакваме проблеми и финансови трудове след 1 януари 2026 година, той беше категоричен: „Не, разбира се, че не. Ние минахме през много по-сериозни трусове - 2008 г., 2022 г., Covid, и през всичкото това време България се оправи самичка. Със собствените си сили, собствен бюджет, собствена икономика. Ще има неудобства, разбира се, смяната на валутата е неудобство, затова и никоя политическа партия не го вижда като приоритет“.

Елин Димитров
