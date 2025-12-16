Съседна на България страна обмисля да се сдобие с модернизирани самолети C-130

Гърция е поискала от САЩ информация за цената и наличността на три нови транспортни самолета C-130J-30, пише гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на гръцките военновъздушни сили. Най-новият модел на Lockheed Martin е с удължен фюзелаж за по-тежки товари и повече персонал. Атина търси възможности за транспорт на персонал, въздушни нападения и въоръжени операции, потенциално за своето Командване за специални операции.

Подробности за самолетите

Два самолета ще се нуждаят от преобразуване в самолети-цистерни за зареждане с гориво във въздуха, което е приоритет в гръцкия план за обществени поръчки в областта на отбраната за периода 2025-2036 г. Те ще поддържат и спасителни операции и медицински евакуации на бойното поле, с оборудване, позволяващо преобразуване в MEDEVAC. Изискват се усъвършенствани системи за самозащита, оборудване за електронна война и подсилена балистична защита на фюзелажа, както и възможност за преобразуване на самолети за VIP транспорт.

Атина мисли и за самолети от Бразилия

Гърция също така проучва възможността за самолети C-390, произведени в Бразилия, и участие в местната индустрия чрез Hellenic Aerospace Industry.

Напрежението в Егейско море

Новината за новите придобивки на Атина идва след като Гърция обяви планове за разполагане на ракетни системи на островите в Егейско море, за да възпре достъпа на турския флот.

Това доведе до обвинения от страна на Анкара, че цели да ескалира напрежението в Егейско море. ОЩЕ: Ракетни системи в Егейско море: Турция следи отблизо "военните действия" на Гърция